Pedro Troglio confirma el fichaje de Marvin “Flecha” Bernárdez y un defensa paraguayo

Olimpia llegó esta tarde a Tegucigalpa proveniente de El Salvador luego de la suspensión del juego ante Alianza por semifinales de Copa Premier Centroamericana. El campeón nacional deberá pensar ahora en el inicio del Torneo Clausura ante Real de Minas a las 5:00 pm en el Morazán de San Pedro Sula.

A su arribo, Pedro Troglio charló con los periodistas capitalinos y ahondó sobre lo sucedido en la ciudad de Santa Tecla donde hubo enfrentamiento de barras y atentado contra el bus del equipo hondureño. El DT Albo enfatizó en lo escrito en redes por Lisandro Pohl, presidente de Alianza, comentarios donde él también tuvo interacción.

“La actitud solo es de una persona, me parece que declara equivocado y no sé si es un presidente o un gerente. Esto no quiere decir que toda la gente de El Salvador es así, me imagino que buscarán un lugar tranquilo para jugar. Al presidente le contesté porque me pareció raro el lugar por dónde entramos sin presencia policial y quedamos expuestos a eso. Sabemos que hay cincuenta o cien, la idea es que no sea ojo por ojo como dijo él que sucedió hace años, la idea es erradicar la violencia”.

Y agregó: “No era un estadio con las condiciones. Esto pasa en todo el mundo, es propiedad de un grupo de inadaptados, son muy pocos los que generan esto. Lamentablemente pasó y hay que soportarlo, acá en el torneo nuestro no ha pasado salvo en el clásico contra Motagua, la gente que va al estadio insulta, pero no se pelean. La única solución es erradicar a esta gente”.

CONFIRMA DOS FICHAJES

Pedro Troglio confirmó el fichaje de Marvin “Flecha” Bernárdez proveniente del Vida, en esta operación el conjunto merengue tiene pensando mandar a los ceibeños al delantero Ovidio Lanza,

“A Bernárdez ya se lo había pedido a Osman cuando lo enfrentamos, es un chico joven que tiene condiciones y viene a sumar, en algún momento vamos a vender y vamos a necesitar de otros jóvenes. A Mayron (Flores) también di la aprobación, es un buen jugador y todo depende de su conducta y de lo que quiera como futbolista”.

Troglio asimismo habló del fichaje de un defensa central paraguayo el cual llegará proveniente del balompié guaraní.

“Dicen que el lunes viene, no es argentino, es paraguayo. Es fuerte y alto, ha jugado con Maidana y es un jugador interesante, esperamos cerrarlo del todo. Buscamos algo que no sea costoso y que rinda, he buscado gente fuerte porque este fútbol es fuerte. Él llega de un buen equipo en Paraguay y con eso estamos bien. Habrá jugadores que se irán a préstamo y será decisión de ellos”.

Ya Olimpia informó que el zaguero paraguayo que viene es José Cañete quien tiene 24 años y llega proveniente del Sportivo Luqueño.

OLIMPIA ANUNCIA A CAÑETE: