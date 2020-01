Carlo Costly: "Si no se me dan las cosas, estos serían mis último seis meses"

Carlo Yaír Costly Molina, veterano delantero de 37 años, no fue renovado por el Marathón y llegó a un arreglo con la directiva del Platense para regresar al equipo que debutó en el 2006.

Esa vez Costly se estrenó en el fútbol hondureño y también lo hizo goleando ante Motagua, el rival de los 'escualos' de este domingo en el inicio del torneo Clausura 2020.

En la primera etapa de Carlo en las filas del Platense fue cuando tenía 23 años, primero llegó a Real España, pero no logró quedarse, por lo que tomó la decisión de irse al equipo porteño.

Regresar al Platense para Carlo Costly "Es algo muy motivante", también se siente "alegre de estar de vuelta al equipo que me abrió las puertas cuando recién llegue en el 2006. Vestir nuevamente la camisa de Platense para mí es un orgullo y esperemos defenderla a muerte".

SALIDA DE MARATHÓN

El delantero de 37 años deja claro que nunca recibió una llamada para renovar con Marathón. "No es que no haya llegado a un arreglo, nunca me comunicaron nada, mi esposa fue la que me dijo que vio en twitter que me estaban dando las gracias, así es el fútbol, hoy encontré un equipo donde puedo hacer lo que me gusta".



Carlo Costly se sumó este jueves a los entrenamientos del Platense para el torneo Clausura.

Costly llega con un contrato "Por un año" a Platense "y con opciones que si sale algo, aunque es difícil". Otra de las cosas que no tiene claro el atacante es el número que lucirá en su camisa. "venimos a hacer lo que nos gusta. No sé si me quieren dar la 13, si no cualquier número, si no está disponible el 13 sería el 19, el que usé cuando vine".

CARLO COSTLY YA PIENSA EN EL RETIRO

"Si no se me dan bien las cosas, en este torneo serían los últimos seis meses de mi carrera, el cuerpo ya está un poco cansado, pero si seguimos haciendo bien las cosas vamos a seguir otros seis meses más, esperemos que se den bien las cosas para seguir, de lo contrario vamos a colgar los tacos".

Agregó. "De hecho yo no iba a jugar este torneo hasta que la gente de Platense se acercó a mí y tomamos está decisión de venir apoyar a los chicos y contribuir con esta institución".

Quiere jugar el domingo ante Motagua. "Uno no se descarta, uno siempre quiere jugar, he estado entrenando individual, hoy me uno a los entrenamiento, no me siento mal, vamos a ver que es lo que decide el profe, si me dan unos minutos lo vamos a hacer con todas las ganas, cerró.

Carlo Costly tuvo un gran recorrido en el fútbol, inició con Platense en el 2006, luego pasó al Belchatow de Polonia en el 2007, Birmingham de Inglaterra, Vaslui de Rumania, Atlas de México, Houston Dynamo de la MLS, Veria de Grecia, Guizhou Zhicheng de China, Real España, Gaziantepspor de Turquía, Olimpia y Marathón.