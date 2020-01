José Cañete, nuevo fichaje de Olimpia: ''Espero poder estar a la altura del club''

Pocos minutos pasaron desde que Olimpia anunciara el fichaje del paraguayo José Cañete y fue así que se realizaron las gestiones para tener sus primeras impresiones del zaguero.

Así anunció Olimpia la contratación del paraguayo José Cañete

Tras la solicitud de una entrevista, el defensor accedió para atender a DIEZ, de manera muy amable, y aseguró que fue poco el tiempo en el que se tardó para fichar por el club blanco y ahora quiere demostrar su garra con el campeón catracho.

¿Cómo se dio tu fichaje por el Olimpia?

''Se estuvo manejando todo durante dos semanas y hoy es ya oficial. Estuvieron hablando mi representante y el profe Troglio, y se llegó a un acuerdo''.

¿Qué te motivó para venir al fútbol de Honduras?

''Yo solía ver la liga de Honduras, conozco el club, se que es uno de los más grandes del país. Uno se motiva al saber esas cosas y sé que es el último campeón''.

Vienes de un Olimpia a otro Olimpia

''(Risas) Ahora mi familia me está hablando de como me gusta el Olimpia''.

¿El que Troglio dirige a Olimpia te motivó a venir?

''El club en sí motiva por la afición, lo que representa, uno de los más grandes de Centroamérica y es muy conocido. Eso motiva a cualquier jugador''.

¿Cuál es tu mayor virtud como jugador?

''Creo que el juego aéreo como todo paraguayo (risas)''.

¿Sos rudo o dotado técnicamente?

''Cuando hay que ser rudo hay que serlo, como todo zaguero central''.

¿Qué ilusión tienes en tu llegada?

''La ilusión mía es poder lograr objetivos personales, como colectivos. Es el último campeón y motiva eso. Hay que seguir con esa racha de salir de nuevo campeón''.

¿Qué tanto te has informado del club?

''En internet estuve siguiendo y me enteré del partido de anoche que no se jugó. Desde que se habló yo he estado siguiendo al club''.

¿Fuiste compañero de Cristian Maidana?

''Si, al Chaco yo lo tuve en el Deportivo Capiatá en el Apertura 2018''.

La amistad de él te puede ayudar para adaptarte

''Él es una excelente persona y como jugador ni que decir. Yo creo que me va facilitar más estas cosas y adaptarme lo más rápido posible''.

Pedro Troglio confirma el fichaje de Marvin ''La Flecha'' Bernández

¿Tienes idea de la forma de juego de Troglio?

''No, de eso no me he fijado, pero al llegar allá el profe me estaría dando sus ideas y su forma de juego. Dependerá de mí entenderlo rápido y ganarme un lugar en el equipo''.

¿Cuál es tu compromiso con el Olimpia?

''Dar lo mejor de mí, demostrar mi capacidad y ganarme un lugar en el equipo para aportar mi granito de arena''.

¿De la liga hondureña que opinión tienes?

''Es una de las más fuertes de Centroamérica y creo que voy a tratar de adaptarme lo más rápido posible para ganarme el cariño de la afición''.

¿El poder jugar la Concachampions te ilusiona?

''Ya escuché mucho sobre eso y claro que un torneo internacional ilusiona a cualquier jugador''.

¿Tus últimos recorridos en el fútbol?

''Mi último equipo fue el Deportivo Luqueño de Paraguay''.

¿Has jugado Copa Libertadores?

''Jugué Libertadores con el Olimpia y Sudamericana con el Deportivo Santaní y otras experiencias internacionales''.

¿Qué mensaje mandas a la afición hondureña?

''Espero poder estar a la altura del club y poder darle mucha alegría a la institución. Espero sentir ese aliento desde las canchas muy pronto''.

¿Cuándo llegas a Honduras?

''Me dijeron que el lunes sale el vuelo''.

¿Te tocará cumplir años en el país?

''Sí, en marzo cumplo''.