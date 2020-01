Mayron Flores habla de su salida de Marathón y su regreso a Olimpia: "Me tomó por sorpresa"

Mayron Flores, volante de 23 años que surge de las inferiores del Olimpia, regresó al club que lo vio crecer luego de su paso por las filas del Marathón.

Altas y bajas de los equipos de la Liga Nacional para el torneo Clausura

El volante atendió a los medios este viernes y comentó cómo fue que se dio su regreso a los 'albos' y también sobre su salida de los 'verdolagas'.

Flores deja claro que todavía no tiene un contrato con el Olimpia. "Estamos otra vez en casa, hasta el momento no he firmado nada, hasta hoy se dará el acuerdo con Osman (Madrid), solo falta firmar, ya está todo arreglado prácticamente".

SU REGRESO A OLIMPIA

"Tuve la llamada del profesor (Pedro Troglio) y me dijo que contaba conmigo y aquí estoy", expresó el ex jugador de la UPN y Marathón.

Agregó. "La verdad como este es fútbol en cualquier momento te llaman y me tomó por sorpresa, muchos jugadores me han dicho que irse y regresar es difícil".



Mayron Flores firmará su contrato con el Olimpia este viernes.

Sabe lo que significa regresar a Olimpia y más siendo el equipo campeón del fútbol hondureño. "Es un reto muy grande, toca trabajar y pensar en el título. Vengo con muchas ganas, quiero crecer, vengo con más madurez y a dar toda de mi parte".

LLEGA A DAR COMPETENCIA

"Este es un equipo en el que hay buenos jugadores, está Carlos (Pineda), Jorge (Álvarez), 'Patón' (Mejía), vengo a pelear para estar en el 11", expresó.

SU SALIDA DE MARATHÓN

"No me lo esperaba, pero así es el fútbol. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el profe ( Héctor Vargas), eso ya pasó, solo puedo decir que vengo agradecido porque me abrieron las puertas".

Mayron Flores se suma a las altas de Olimpia de Michaell Chirinos (regresa de préstamo del Vancouver Whitecaps), José Mario Pinto (regresa de préstamo de la UPN), John Paul Suazo (regresa de préstamo de la UPN), Yustin Arboleda (llega del Marathón) y José Cañete (paraguayo).