Troglio: "Tenemos la presión de ser campeones de nuevo y avanzar en la Concacaf"

Pedro Troglio, técnico argentino que comanda al Olimpia, tuvo una larga charla con los medios de comunicación, misma en la que tocó varios temas, una de ella es sobre los fichajes y otra los retos que se han mentalizados.

Mayron Flores revela quién le llamó para unirse al Olimpia

El estratega comenzó hablando sobre el primer juego que tendrán el domingo en San Pedro Sula ante el Real de Minas y la razón por la que decidieron hacerlo en el estadio Morazán. "Es una cuestión para el club en lo económico porque es más fácil llegar al Morazán que al Olímpico, entonces el equipo cree que puede recaudar más".

No se atrevió a dar su once titular, ya que jugadores como Ever Alvarado, Jerry Bengtson y Harold Fonseca, se siguen recuperando de sus lesiones. "Vamos a ver cómo estamos con la recuperación de (Ever) Alvarado, Jerry (Bengtson) viene trabajando luego de un golpe que lo marginó, hay que esperar la llegada de (Yustin) Arboleda y el club ya anunció a (José) Cañete y esperar el caso de (Marvin) Bernárdez".

LLEGADA DE JOSÉ CAÑETE

"Yo sigo el fútbol paraguayo y luego dentro de lo económico que el club puede gastar, un jugador tiene que venir a adaptarse, no se puede traer un futbolista que tiene 150 partidos o que sea un equipo grande", comentó.

CHIRINOS SE QUEDA

"Él no quiere irse más a préstamo, de irse sería a venta y el club está de acuerdo, lo que sí le pedí es que se decida porque no puede pasar lo mismo del campeonato pasado, la idea de él es jugar seis meses y afianzarse con el equipo, todos están felices de estar en Olimpia, pero sabemos que afuera lo económico es muy grande", dijo.



Olimpia regresó de El Salvador y se puso a trabajar pensando en el Real de Minas.

JERRY Y BENGUCHÉ

Pedro Troglio no aseguró que continúen dos de sus delanteros, pero deja claro que también puede ser un rumor. "Eso no lo puedo manejar porque tienen cláusula de salida, el que te quiere te lleva, si a Benguché le hablan de España, allá ya están jugando, creo que es un juego de representante, el fútbol me enseñó algo que nadie te ubica solo, ningún representante hace magia".

SIGUE ESPERANDO A DEYBI FLORES

"Hablé con él, sigue esperando, cuando venga acá hay que pelearla desde atrás. Lo espero porque tiene contrato con el club, si no tuviera el equipo no lo hubiera renovado, ahora está por atrás de todos, si el equipo empieza a ganar se le complica todo".

EL EQUIPO CON MEJOR PLANTILLA

"Son situaciones que no tienen nada que ver en el fútbol, Barcelona es el más caro y ayer quedó fuera de la Supercopa, hay que jugar. Se ha ido Eddie Hernández y hemos traído a un jugador como Arboleda, ha vuelto Chirinos, luego es la misma base".

SUS METAS

"La Concachampions es tratar de avanzar lo más que podamos, sería muy soberbio de parte mía si creemos que somos superiores a equipos de un valor importante, hay que ir tranquilos, tenemos la presión de ser campeones de nuevo y avanzar en la Concacaf", cerró.