Salomón Nazar sobre la Pentagonal: "Es normal que los mediocres culpen a otros cuando no cumplen sus metas"

El formato de Pentagonal con el que se realizó el Torneo Apertura 2019 seguirá vigente en este Clausura 2020 pese a las críticas que ha recibido, especialmente por el entrenador de Motagua Diego Vázquez y su junta directiva.



Al entrenador Salomón Nazar le consultaron sobre qué pensaba sobre este tema de cara a un nuevo inicio y asegura que no debe ser excusa y que ellos, pese a tener un plantel disminuido en relación a los anteriores, apostarán una vez más por estar en la fase final.



"Hay otros que se quejan del formato porque sus intereses fueron disminuidos en este (que pasó), no es excusa, nosotros hicimos lo propio, clasificamos y en los últimos torneos hemos estado entre los cuatro primeros y es algo muy honroso para un equipo con este presupuesto y recurso humano. En la medida que sea transparente el proceso, no creo que existan problemas", expresó el también médico.

ALTAS Y BAJAS DE LOS 10 CLUBES DE LIGA



¿Por qué lo dice? "Por los equipos que no llegaron a la final y que se sintieron mal por el formato, es normal que los mediocres culpen a otros cuando no cumplen sus metas", dijo de forma contundente sin especificar a quién se refería.



EL TORNEO CON MENOS RECURSO HUMANO

Nazar además se refirió a su equipo afirmando que este campeonato será duro ya que no tienen tanto plantel como en otras ocasiones, pero aún así tratarán de dar la lucha y buscarán un triunfo en su debut este sábado frente a Marathón en el estadio Morazán.

"Ningún equipo es invencible y en relación a otros torneos quizá no tengamos el mismo potencial, pero en el fútbol se puede dar cualquier situación. Acá no tengo estrellas y si tienen esa actitud aguerrida, vamos a hacer un buen partido y trataremos de ganarlo. Estamos en deuda en relación a los juegos con Marathón y ganar".

Y es que en la serie histórica, los Lobos han enfrentando a los verdolagas en 11 ocasiones donde no pueden ganar, suman 7 derrotas y 4 empates. Los sampedranos les han anotado 24 goles y UPNFM anotó 12.

Además agregó: "Siempre hemos clasificado, pero hoy estará más difícil porque no tenemos algunos jugadores en la parte ofensiva, esta es la oportunidad para Arnold Meléndez y Kilmar Peña de mostrar su capacidad. Sé que no tengo los jugadores idóneos adelante, pero se aperturan las facilidades de otros para demostrar", adelantó.



Salomón acepta que la ausencia de Franco Güity, quien se marchó a Arabia Saudita, se sentirá y más por los números que este sumó en el último año.



"Franco anotó 15 goles y en la temporada hizo 22, este torneo es para darle a los jóvenes, hemos entrenado con 10 muchachos Sub-20 y al menos dos de ellos tendrán participación".

NO ESPERA MÁS FICHAJES

Pese a la posibilidad que existe que Olimpia les ceda otros futbolistas, Nazar no se hace ilusiones de que vendrán nuevos refuerzos por lo que se mentaliza en que no llegará nadie más al plantel.

"No tengo esperanzas que venga alguien más, he conformado mi once con los jugadores que tengo. Todos los torneos me cuesta porque siempre nos quitan jugadores para pelear, no tengo ningún temor, si viene alguien bienvenido, pero no estoy confiando a que alguien me venga a cuidar la espalda", cerró.

Para este campeonato Clausura 2020, los Lobos ya no tienen en su plantilla a José Mario Pinto y John Paul Suazo, dos elementos que estaban cedidos a préstamo por Olimpia, además de la salida de Franco Guity, José Mendoza y Joshua Vargas.

Apenas suman tres altas de bajo perfil para este inicio y son Erick Peña proveniente del Honduras Progreso, Kevin Maradiaga del Real de Minas y Carlos Róchez de Marathón.