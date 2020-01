Antonella Roccuzzo presume los tatuajes en honor a sus hijos y envía mensaje   

La esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, suele ser muy seguida en redes sociales y ganar varios 'likes' con sus fotografías, la última de ellas muy emotiva.

La argentina que tiene más de 12 millones de seguidores presumió en Instagram los tatuajes en honor a sus tres hijos, fruto de la relación con la 'Pulga'.



“Ellos siempre conmigo”, escribió la guapa esposa de Lionel Messi junto a una captura de primer plano de los diseños que ahora lleva en su mano, los nombres de “Thiago”, “Mateo” y “Ciro”.





Antonella se realizó cada uno de estos tatuajes luego del nacimiento de sus pequeños, también cuenta con una corona de reina en el brazo.



Ese mismo diseño lo lleva Lionel Messi en uno de sus brazos, en el caso del jugador del FC Barcelona como el rey de la mediática familia.

Las burlas a Ciro

Hace algunos días, Antonella Rocuzzo explotó en sus redes sociales tras una burla que hizo un usuario sobre su último hijo, Ciro.



“La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada -comienza el mensaje de Roccuzzo, que rápidamente se viralizó en las redes-. Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de un año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío”, dice Antonela.