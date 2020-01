Yustin Arboleda: "Me fui con la ilusión de volver a Marathón; pero me enteré por redes sociales de mi salida"

El delantero colombiano Yustin Arboleda llegó a San Pedro Sula este viernes desde Venezuela para encarar su nuevo reto con la camisa de Olimpia en el torneo Clausura 2020.

A su llegada al país, Arboleda habló sobre su salida del Marathón y lo que viene para él con el conjunto que dirige el argentino Pedro Troglio, actual campeonísimo de Honduras.



Arboleda aseguró llegar animado para enfrentar un nuevo campeonato de Liga Nacional, ahora con la camisa de Olimpia: "Espero en Dios que las cosas puedan salir bien, de la mejor manera, este es nuestro trabajo a veces pasamos mucho tiempo en una institución, pero toca cambiar y lo tomo como tal, para seguir creciendo en el ámbito profesional".



Su reto con los Albos será el de seguir aprendiendo y prepararse de buena forma para aportar su granito de arena y cumplir los objetivos con el equipo de la capital hondureña.

NO ESPERABA SU SALIDA

Arboleda aclaró el motivo de su llegada al aeropuerto de San Pedro Sula y no a Tegucigalpa: "Tengo mis cosas aquí, me fui de acá con la ilusión de volver a Marathón, estábamos en conversaciones cuando me marché, me tomó por sorpresa la publicación de la institución de que no iba a contar con mis servicios, no me lo hicieron saber a mi tampoco, creo que se manejó de mala forma, me enteré por las redes sociales".

El delantero de 28 años aseguró que tuvo ofertas para marcharse al fútbol de China y si se daba lo del país asiático, siempre iba a regresar para buscar sus pertenencias, lamentando la forma en como Marathón dio la noticia.