Diego Vázquez a Názar: "Si es mediocre llegar a 12 finales en cinco años, ¿qué le puedo contestar?"

Diego Vázquez salió al paso y se refirió a lo dicho por Salomón Názar el cual manifestó que “es normal que los mediocres culpen a otros cuando no cumplen sus metas”. Esto en alusión a quienes se han quejado del formato de Liga Nacional como en Motagua lo han hecho.

El técnico de Motagua le recordó a Názar que ha disputado 12 finales en cinco años de estar dirigiendo, además le hizo saber que él accedió a ceder su localía y no contar con jugadores ante Olimpia en la pentagonal, eso hace que sea cómplice.

“Y bueno hay que ver los objetivos, 12 finales en cinco años entonces no sé de qué objetivos hablás, no sé si se refiere a nosotros. Me castigaron a mí y yo escuché palabras fuertes del otro lado y no dicen nada, depende de quién lo diga. Qué le puedo contestar, ¿es mediocre llegar a 12 finales en cinco años?”, inició contando Vázquez a Diez.

El mandamás azul recalcó que Salomón Názar cedió al poder de terceros y no opuso resistencia como sucedió en la pentagonal, por ello le dejó un mensaje claro al técnico de Upnfm.

“Cuando uno cede al poder ya no te podés regresar. Accedés y vas en contra de tu propio equipo y el fútbol te pasa factura. Al doctor le tengo cariño porque fue dirigente mío en la Universidad, pero él accedió a cosas y ahora ya no se puede regresar. Yo no puedo callar porque eso es lo que vi, no pasa nada y le mando amor, le tengo cariño”.



Názar y Diego han tenido intercambio de palabras desde el duelo de pentagonal en diciembre

Y agregó: “Se queja contra Motagua y contra Olimpia jamás se quejó, accedió a un montón de pedidos como la localía y como los jugadores que no estuvieron. Hay detalles que no entiendo y se lo preguntaría personalmente porque no tengo problema. Cuando accedés a muchas cosas te volvés cómplice de un lugar que no podés regresar”.

En torno al grado de academia que se ha dicho en las conferencias de Salomón Názar, Diego manifestó: “Yo soy persona de fútbol, fuera del fútbol también hice otra actividad. Hice comercio interior en la Universidad, esto no es una Universidad, sino vayamos a la Pedagógica”.

SOBRE LA “LEY MORDAZA” QUE HABRÁ EN LIGA NACIONAL

Otro tema del cual habló Diego Vázquez es sobre la ley que castigará a los técnicos, jugadores y dirigentes que brinden declaraciones y que inciten al odio como lo estableció Fenafuth.

“Viendo ahí una nueva ley y se ve que para un técnico habrá castigos y para otros no porque hay palabras que se puede decir y otras que no. Que manden un diccionario, el abogado que salió hablando que mande un diccionario personalizado porque algunas palabras para los técnicos incitan a la violencia y para otros no, depende quién las diga, esa ley me parece un chiste”.

Y terminó diciendo: “Decile a los abogados que manden un diccionario personalizado porque depende de qué técnico, a mí sí me castigan, me parece un disparate. ¿Quién va a determinar qué palabras sí y cuáles no? Digo para ir a estudiar con él, vamos a empezar a estudiar leyes. Ya llegaron a un punto que no podemos ni hablar. Me parece ilógico, no es una ley pareja para todos. ¿Vago se puede? ¿Mediocre?”.