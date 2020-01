Marathón y su mensaje a Yustin Arboleda y se pronuncian al futuro de Cristian Cálix

Rolin Peña, director deportivo de Marathón, platicó con DIEZ y tocó a profundidad temas inherentes a la actualidad de su equipo que tienen que ver con Cristian Cálix y las palabras de Yustin Arboleda aduciendo que se enteró de su baja del Verde en redes sociales.

Rolando aseguró que "ya en un 95 por ciento está cerrado el tema de contrataciones, aunque uno siempre piensa que en último momento siempre aparece en el mercado algún jugador que pueda ser interesante", siendo esa la razón por la cual no da por confirmada la plantilla.

Cuenta que tanto directiva como cuerpo técnico "está conforme con el plantel", ya que "es un equipo joven, dinámico y mucho jugador en las diferentes posiciones del campo; creemos que vamos a hacer un gran torneo y tenemos para pelear", apuntó.

En cuanto a Cristian Cálix, volante propiedad del Atlas mexicano que fue anunciado por el club, pero aún no cierta su vuelta, comentó que "el tema de Cristian y la posibilidad de que esté en Marathón es latente, obviamente cuando viene lo hace con permiso de su club para entrenarse con el equipo que estime conveniente y en Honduras la primer opción es Marathón".

Prosiguió comentado que "en caso de que no tenga un ofrecimiento en el extranjero va a recaer en Marathón. Todavía tiene un vínculo contractual con Atlas y seguramente arreglado ese tema se va a quedar con Marathón", recalcó.

No estima que haya sido una ligereza anunciarlo en redes sociales, pero se limitó a decir que lo único que podría evitar que venga "es el tema de que pueda ir al extranjero", pero a día de hoy "todo sigue su curso y hay que esperar la próxima semana; regresó, ya está entrenando, pero no podemos decir oficialmente que firmó un contrato porque no lo ha hecho, tiene contrato con otro club y pecaríamos de irresponsables".

En torno a Yustin Arboleda

Otro de los temas que analizó el alto dirigente esmeralda fue el adiós tan sonado del delantero colombiano Yustin Arboleda para jugar con Olimpia el torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida.

"En el caso de Yustin... Tanta cosas que se han dicho, finalmente no logramos que él se quedara y es un tema que recayó en decisiones financieras; obviamente reconocemos en Yustin su capacidad goleadora y como profesional, pero no pudimos llegar a un acuerdo", valoró de entrada.

Sin quitar el dedo del renglón, manifestó que" ya decir qué fue lo que pasó o no ya es historia, Yustin dejó marcada, a base de goles, una historia en Marathón que hay que respetársela y tenemos de él el más alto concepto como persona y profesional".

El tema económico fue preponderante, confiesa, puesto que "después que usted valora sus finanzas y el plantel es que finalmente se toma esa decisión, que para muchos no era la mejor por lo que representa Yustin como atacante... Al final en esto Marathón ha subsistido a través de los años con muchos jugadores que han salido y venido, nos habría gustado que Yustin continuará pero no se pudo dar", sentenció.

Las palabras del ariete cafetero llegando al país este viernes, en las cuales dejó entrever que llegó a San Pedro Sula porque el plan inicial era hacerlo para seguir con Marathón, Rolin dijo que "ya en ese tema no vamos a entrar, está de más, Yustin firmó con Olimpia y va a formar parte de otro club, nosotros estamos con nuestra historia, lo que se dijo o se dejó de decir no tiene ningún sentido, desearle éxito a él y nosotros buscar el nuestro como institución".

"Hablé con él varias veces, largamente, la verdad tenemos un alto concepto de él; fuimos de las personas que apostamos por él, por su venida cuando estaba en Panamá, finalmente aquí lo que está claro es que no nos equivocamos. Un goleador que se abrió mercado a punta de sacrificio y esfuerzo, que bueno que sigue en el país", contó respecto a su estima para con Yustin.

Es más, Peña se anima a aceptar que es uno de los grandes aciertos de los últimos años de Marathon haberle tenido: "Yo creo que de los últimos cinco años sí, después sus estadísticas a base de goles lo reflejan que ha sido de las mejores sino la mejor contratación, se había andado trayendo mucho jugador que no dio el ancho por 'X' o 'Y' razón".

No tiene las puertas de la institución cerradas por una razón bastante contundente: "Él aquí tiene un alto reconocimiento como profesional, yo no diría que si dejó las puertas abiertas o no, a base de su sacrificio y entrega forma parte de la historia de Marathon y al formar parte de esa historia obviamente las puertas están abiertas".

Sobre su próximo rival: la UPNFM

En cuanto al estreno en el campeonato ligero, el dirigente garantiza que "ya preparados, prácticamente en los últimos detalles de los registros de algunos jugadores que recién regresaron y otros que se contrataron", esto en alusión a la vuelta de 'Machuca' Ramírez y la llegada del argentino Bruno Volpi.

Ya hablando del partido frente a Lobos, advierte que "esperamos un buen partido, que la gente apoye y asista, está la particularidad de que vamos a estrenar nueva piel... Después esperando sacar los tres puntos ante un equipo siempre complicado en San Pedro Sula", cerró.