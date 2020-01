Gabriela Navas, la fisicoculturista hondureña que combina los trofeos con su vida de madre

Cuando tenía ocho años de edad perdió a su madre y fue su hermano mayor quien se encargó de la tarea de cuidarla.

Como un pasatiempo comenzó a ir al gimnasio y poco a poco se fue dando cuenta del potencial que tenía hasta meterse de lleno en el fisicoculturismo. Su nombre es Keiry Gabriela Navas Sevilla, nació en Tegucigalpa el 11 de febrero de 1989.

Hoy tiene 30 años de edad y tiene un hijo, pero eso no la detuvo. Hoy es una verdera campeona nacional en el mundo del fisicoculturismo.

De momento, está arrasando en los Premios Diez, precisamente en la categoría a Mejor Deportista Hondureña del año. Con un 37 por ciento está en el primer lugar. Dazly Durán la sigue con un 26 % en las votaciones.

¿No la conocen? Acá te la presentamos.

¿Qué representa para ti participar en los Premios Diez?

Es súper emocionante, creo que no es solamente un premio visual, en lo personal es motivante y satisfactorio que tomen en cuenta el esfuerzo que hacemos todos, en todas las disciplinas, son sensaciones muy buenas.



Estás liderando en las votaciones como Mejor Deportista Hondureña. ¿Qué significa para ti?

Estoy emocionada y la verdad también me siento agradecida con las personas que creen y que confían en mí, de las que tengo el apoyo siempre.

Contanos un poco sobre ti, muchos no te conocen quizás. ¿Quién es Gabriela Navas?

Soy capitalina, mamá, deportista, apasionada del fisicoculturismo, gran amiga y una mujer súper comprometida.



¿Y cómo inició ese amor por el fisicoculturismo?

Son siete años ya en el deporte, en competición o como atleta ya son tres años. Inicié como si fuera un pasatiempo, luego me informé y empezaba a ver cambios en mi físico que me animaron a involucrarme de lleno en el fisicoculturismo.



Gabriela Navas es una gran apasionada del mundo del fisicoculturismo y está arrasando en los Premios DIEZ.



Contanos sobre tus logros en 2019, que es por lo que estás nominada en los Premios Diez

Estuve en los dos torneos más importantes o reconocidos de Honduras. En Míster Honduras, que fue en julio, ganamos el primer lugar en la categoría de wellness y en absoluto. Luego fuimos a la primera edición de la Copa Palma Real, fue apertorio para el Litoral Atlántico, nos posicionamos y nos trajimos el primer lugar en la categoría absoluta.



¿Aparte de esos logros, qué otros nos puedes destacar?

Me inicié como competidora de Bikini Fitness, fue en 2014, conseguí el primer lugar. Después fue con la Liga Nacional de Fisicoculturismo, en ese año fueron tres competencias en las que estuve y gané el primer lugar. Luego salimos a un Centroamericano en Guatemala, trajimos segundo lugar. Luego con la Federación pude estar en dos Centroamericanos, uno aquí en Honduras, quedé en cuarto lugar, y en Belice terminé quinta.



¿Hay mucha competencia en Honduras?

Sí, por ejemplo estar a la par de mujeres como Sandra Alvarado o de Hulda López es un logro increíble, es una motivación enorme. Tienen una gran trayectoria.



¿Cuáles son tus sueños?

Con lo que sueño es salir a representar a Honduras en un nivel como en los Juegos Panamericanos. Esos son mis planes a futuro.





¿Cómo es la rutina diaria de Gabriela Navas?

Me levanto muy temprano, organizo todo, estoy como instructor personal en un gimnasio de 7 am a 11 am. También nos iniciamos con un proyecto dentro de una clínica integral, donde trabajamos con personas que tienen problemas de peso.



¿Es difícil ser madre y llevar tu carrera a la par?

No, es más bien una motivación extra, ese es el motor, tener ese empuje para ser mejor, ser mamá es mi motivación.



¿Tuviste una infancia dura?

Crecí sin mi mamá, pero tuve un reemplazo que es mi hermano mayor, se convirtió como la mejor mamá del mundo. Mi mamá murió cuando yo tenía ocho años, entonces crecí sin ella, pero no puedo decir que tuvo una infancia dura. Siento que fui muy bendecida.

UNAS PICANTES PARA GABRIELA

¿Soltera?

Sí, estamos solteras



¿Cómo es Gabriela en esa lado íntimo?

Súper cariñosa, romántica, celosa, tierna, así soy ja, ja, ja.



¿Qué buscas en un hombre?

Soy una mujer adulta, madura, con responsabilidades, lógicamente busca apoyo en el sentido de que comparta lo que me apasiona, lo que hago. Lastimosamente la manera en que se practica el fisicoculturismo se expone a mal interpretarse por gente que está afuera del deporte, lo ven como exhibicionismo, vivimos en una sociedad machista.



¿Gabriela se fija más en el interior del hombre?

No voy a ser mentirosa, lógicamente un físico bonito atrae, además deber ser alguien apasionado también por el deporte, comprometido, que esté a mi par.



Si te digo que me menciones tres cualidades que debe tener ese hombre. ¿Qué respondes?

Responsable, maduro e independiente.

¿Has recibido alguna propuesta indecente?

Varias, nos vemos expuestas por la manera que vamos a exhibir el físico, entonces quien no conoce el deporte se confunde y se equivoca.