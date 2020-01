Horror de Denovan Torres condena al Marathón, que empató ante UPN en inicio del Clausura 2020

Marathón y UPN empataron 2-2 en el inicio del Clausura 2020 para ambos clubes. Los sampedranos no pudieron con un equipo bastante trabajador y ante esa lucha, se ganaron un punto.

El partido se vio marcado por varios factores como los errrores arbitrales y un oso de locos del portero Denovan Torres que permitió a Los Lobos llevarse una unidad del Estadio Morazán.

Fue un encuentro bastante disputado, hermoso, digno de liga de Primera División, pero no estaba exento de los errores arbitrales. Al escaso minuto 11 Alex Morazán, central del juego compró una caída de Arnold Meléndez y decretó penal en una jugada que Denovan Torres no tocó en lo absoluto al delantero.



Fue el mismo Meléndez que al 12 puso el primero en el partido. La UPN sorprendía, con una ayuda, en el coloso sampedrano. Marathón no se quedó cruzado de brazos.





Al 31 Kervin Arriaga se frotó las manos cuando los verdolagas obtuvieron un tiro libre frontal al área. El ex Platense se mandó un golazo para poner el tablero en empate 1-1.

Cuando el cronómetro marcó el 35' Edwin Solano pudo adelantar a los suyos de cabeza, pero su testarazo se estrelló en el transversal.

Tres minutos más tarde llegó un centro de Mario Martínez de tiro libre, Edwin Solano corrió a cabecear, pero finalmente Sonny Fernández incrustó el balón en su portería; lo ganaba Marathón 2-1 y así nos íbamos a ir al descanso.

Marathón se puso a ganar con autogol de Sonny Fernández. FOTOS: Neptalí Romero.

Marathón no pudo con los estudiosos, esto a pesar que jugaron con superioridad numérica desde el minuto 55' cuando Erick Peña se fue expulsado por un codazo en el rostro contra Kervin Arriaga.



Al 66' la UPN marcó el empate final. Denovan Torres recibió un pase de Kevin Espinoza pero el balón pasó por debajo de los tacos del cancerbero verdolaga, haciendo el oso de la jornada.



Pero la UPN estaba crecida y al 88' fallaron una ocasión clarita de gol. Kilmar Peña y Sendell Cruz agarraron mal parada a la defensa verdolaga, Cruz sirvió desde el costado izquierdo a Kilmar, este quedó perfilado y solito ante Denovan Torres pero su remate se fue a un lado del poste derecho del meta verde.

Denovan Torres se fue abucheado por la afición del Marathón. FOTOS: Neptalí Romero.

Al final es un empate 2-2 con sensaciones molestas para el Marathón, pues jugaban de local y con uno más durante mayor parte del juego. En su defecto, la UPN comienza a sumar para meterse nuevamente a puestos de Pentagonal.

Ficha del Marathón - UPN

Alineación y cambios del Marathón: Denovan Torres; Kevin Espinoza (Carlos Discua 70'), Estéban Espíndola, Bryan Jhonson, Bryan Barrios; Kervin Arriaga, Bryan Martínez, Edwin Solano, Mario Martínez; Frelys López (Yerson Gutiérrez 18') y Henry Romero (Bruno Volpi 62').

Tarjetas amarillas: Henry Romero, Bryan Barrios, Yerson Gutiérrez.

Tarjetas rojas: No hubo.

Alineación y cambios de la UPN: Celio Valladares, Erick Peña, Samiel Córdova, Sonny Fernández, Lázaro Yánez, Cristhopher Urmeneta, Nissi Sauceda (Víctor Moncada 77'), Carlos Róchez, Samuel Elvir (Sendell Cruz 46'); Kimar Peña y Árnold Meléndez (Edward Reyes 57').

Tarjetas amarillas: Erick Peña.

Tarjetas rojas: Erick Peña.