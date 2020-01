Jorge Pineda sobre Denovan Torres: "No hay que tirarle a matar"

El asistente de Marathón, Jorge Pineda, habló de diversos temas tras el empate 2-2 ante la UPN. Resaltó que, "me gustó la actitud del equipo".

Ver más: Tabla de posiciones del Clausura 2020



Pineda también arremetió contra arbitraje de Alex Morazán: "Ellos se ponen a ganar por un penal inventado por el árbitro y esa jugada de Kevin con Torres nos equivocamos. Nos sentimos perjudicados", dijo.



Además, de la acción anulada al colombiano Yerson Gutiérrez: "No tenemos una claridad de porqué lo anuló el árbitro, pero falta mucho camino por recorrer".



Lamentó el empate, pero destacó la actitud del equipo: "El resultado no nos gusta. Un empate en casa no es bueno, pero nos gusta la actitud que tuvo el equipo", afirmó.

Defiende a Denovan Torres

Algunos aficionados la tomaron contra Denovan Torres por el error en el empate de la UPN, pero Pineda recordó. "A la gente se le olvida muy rápido, Denovan Torres nos dio la novena y eso hay que agradecerlo. Es uno de los capitanes del equipo y no hay que tirarle a matar".





Piensa que Marathón lució muy bien, un rendimiento cerca del que esperan. "Es un porcentaje muy alto. El equipo hizo un desgaste impresionante, terminamos bien el partido".



Sobre el inesperado debut del argentino Bruno Volpi: "Me parece que es un jugador que nos va a aportar mucho. Es jugador referente, es muy profesional y buena persona. Este jugador nos ayudará mucho".