Salomón Nazar luego del juego ante Marathón: "El empate es con sabor a triunfo"

El técnico de la UPN, Salomón Nazar, manifestó su satisfacción por el empate que se llevaron del estadio Morazán contra Marathón.

"Estoy satisfecho, primero, nos ha costado armar el plantel, se nos fueron los jugadores que hacían los goles y no nos hemos reforzado como quisiéramos", comenzó diciendo.



Aclaró que tampoco se va conforme con el resultado, pero es bueno: "Uno como entrenador siempre quiere ganar y si no puedo hacerlo, al menos no perder es lo ideal. El empate es con sabor a triunfo, jugamos contra el subcampeón y al final con 10 jugadores y logramos mantenernos".



Al preguntarle cómo ha sostenido compitiendo a la UPN, pese a que ha perdido piezas claves: "El fútbol actual no es de nombres, es de gente que se entrega y entrena bien. Eso trato de infundirlo en el grupo".





Agregó que "quedó satisfecho cada partido por la entrega total en cada juego, de eso no me puedo quejar. Hoy cometimos algunas de desconcentraciones, pero al final Dios es justo".

¿Y a qué apuesta la UPN?

"Estamos tratando de consolidar el plantel, no tenemos tanto recursos para contratar estrellas, pero eate es un grupo de guerreros. Espero que eso se mantenga y nos pueda ajustar para clasificar".