En Motagua envían un mensaje a Názar y confirman que Marcelo Canales sí jugará de azul

Juan Carlos Suazo, presidente financiero de Motagua, detalló que el problema contractual de Marcelo Canales finalmente se solventó tras una gestión entre Rafael Villeda y Eduardo Atala, ambos máximos jerarcas de Olimpia y Motagua respectivamente.

Suazo asimismo detalló que ya están trabajando en nacionalizar a Jonathan Rougier y de pasó le envió un mensaje a Salomón Názar.

“Ya se está trabajando en la nacionalización de Jonathan Rougier, esperamos que sea el guardameta de Honduras en el proceso a Qatar”, inició contando sobre la gestión que se hace con el arquero de Motagua.

Un tema que ha estado en la palestra pública en las últimas semanas son los cruces de palabras entre Salomón Názar y Diego Vázquez, Suazo opinó: “En Motagua también somos estudiados y que no se le olvide a Názar que pasó por Motagua, no necesariamente hay que ser estudiado para ser inteligente. Hemos hablado con Diego para que no se rebaje a ese nivel”.

Este día el volante Marcelo Canales no podrá estar con Motagua ante Platense por el posible contrato que sostenía con Olimpia, el directivo azul confirmó que esto se arregló y el zurdo finalmente jugará en el equipo motagüense.

“Lo de Marcelo se arregló en una plática al alto nivel entre directivos, el jugador habló con Pedro Troglio el cual le dijo que no entraba en sus planes y Troglio habló con Rafa Villeda, Eduardo Atala y Rafa Villeda solventaron eso y en el siguiente partido él ya podrá estar disponible”.

OFERTAS DESDE MÉXICO POR DENIL MALDONADO

Juan Carlos Suazo terminó contando que Denil Maldonado no se moverá de Motagua, pero ya han llegado ofertas por el zaguero desde la Liga MX y esperarán a tomar decisiones luego del Preolímpico Sub-23.

“Tenemos ofertas de clubes de la Liga MX por Denil pero vamos a esperar el Preolímpico. No se cierra la puerta de fichar otro jugador porque no está cerrado el período de inscripciones, delanteros a nivel local no pudimos encontrar, espacio para un defensa o un volante tal vez”.