Real España-Olimpia, el platillo fuerte de la segunda fecha del Clausura en Honduras

El Torneo Clausura ha iniciado de buena forma con partidos cerrados y muy disputados.

Ya para la segunda jornada se espera el primer clásico que será el duelos más atractivo con la visita del Olimpia a San Pedro Sula para medirse al Real España.

Este encuentro entre aurinegros y merengues se disputará en el estadio Morazán el sábado a las 7.00 de la noche con el que continúan la serie de choques que tendrán en liga y Copa Premier Centroamericana, en total son tres enfrentamientos en siete días.

El sábado se desarrollarán tres duelos y el segundo de la noche es en Choluteca con el enfrentamiento entre los “Lobos” de la UPN que reciben al Honduras Progreso.

La jornada sabatina se cierra en La Ceiba con la visita del Marathón haciéndole los honores al Vida.

La jornada se cierra el domingo con dos partidos; el primero será en Danlí a las 3.00 de la tarde cuando el Real de Minas dispute su primer partido de local contra el Platense y se bajará el telón de la segunda fecha con el choque entre Motagua y Real Sociedad en Comayagua.

JORNADA 2

Sábado 18-01-20 (7:00 pm) Real España vs Olimpia

Sábado 18-01-20 (7:00 pm) Lobos UPN vs Honduras Progreso

Sábado 18-01-20 (7.15 pm) Vida vs Marathón

Domingo 19-01-20 (3.00 pm) Real de Minas vs Platense

Domingo 19-01-20 (4.00 pm) Motagua vs Real Sociedad