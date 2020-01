Troglio: "Queda indignación porque nos pudimos ir con cuatro o cinco goles de ventaja"

Follow @GustavoRocaGOL

Pedro Troglio no es conformista. El Olimpia ganó, pero él quería más. Los merengues debutaron en el Clausura 2020 con triunfo ajustado 2-1 sobre Real de Minas.

El estratega argentino del Olimpia admitió su molestia en conferencia de prensa, habló del tiempo de juego que tendrán en los semanas que vienen y, además, reveló dónde jugarán la final de la Copa Centroamericana.

Conferencia de prensa de Pedro Troglio:

Molestia por el resultado: "Queda una indignación porque fue un primer tiempo donde nos pudimos ir con cuatro o cinco goles de ventaja, y ya en el segundo tiempo terminar sufriendo de esta manera no es justo, pero tiene que ver por el inicio del campeonato para los dos equipos, nosotros tuvimos una carga física en el segundo tiempo que nos costó manejarla".



¿Poco tiempo de descanso?: "No, es un campeonato que está armado así, yo vengo de otro lugar (Argentina) donde se para cada seis meses, hay una pretemporada y se arranca el torneo normal, esto es difícil para los jugadores porque están expuestos a lesiones, nosotros de aqúi a marzo jugaremos cada tres días y sinceramente los jugadores necesitan parar la máquina, 10 o 15 días, para que soporten la exigencia de los partidos, pero esto es así, para mí no es lo adecuado, está así para todos los equipos, no solo para nosotros".





Rotaciones pensando en Real España: "Vamos a ir viendo en general algunos cambios, hay unos jugadores que no están en condiciones de jugar todos los partidos juntos, algunos cambios vamos a tener que hacer, veremos quién necesita salir, es una final, es importante, pero debemos pensar en la continuidad del torneo, debemos tener cuidado con eso, a partir de mañana analizaremos cómo lo haremos".



Sobre el estado de Yustin Arboleda: "Arboleda es otro caso que va a tener que ir poniéndose bien a medida que vaya jugando porque no hay posibilidades de amistosos para que juegue porque el torneo ya empezó, ha entrenado en lo físico y de a poquito va a ir. Iré hablando con él y si está en condiciones para el miércoles o el sábado, vamos a ver cuándo está en condiciones de jugar".



Copa Centroamericana: "Estamos analizando jugar en el Olímpico la segunda final, tenemos otros lugares como Choluteca o La Ceiba, pero los jugadores se sienten cómodos en el Olímpico por el terreno de juego, lo vamos a decidir en los próximos días, pero seguramente sea en el Olímpcio".