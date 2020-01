Raúl Cáceres: "No es fácil jugar a estadio lleno y ver esa gradería moverse"

Raúl Cáceres, entrenador del Real de Minas, observó el partido (que perdieron 2-1 ante Olimpia) desde las gradas ya que no pudo hacerlo desde la cancha por el castigo que recibió en el torneo pasado. Analiza que tuvieron para ganar el partido porque fueron dominadores en el complemento pero les pesó no terminar las jugadas.

Una de las cosas que lamenta el timonel, fue el nerviosismo que mostraron algunos jugadores en el inicio del partido que terminó en los dos goles de Jorge Benguché con los que finalmente se ganó el partido.

Entraron con miedo: “Jugar a estadio lleno y ver esa gradería moverse, no es fácil. En el primer tiempo regalamos algunos espacios y nos cayeron los goles, luego nos recompusimos, dominamos gran parte del partido. Olimpia nos complicó e hizo que los muchachos entraran en nerviosismo, pero en el complemento mejoramos, fuimos diferentes y el jugador de experiencia fue fundamental”.

En el segundo tiempo mejoraron: “Venimos en una curva de un tiempo de adaptación fuerte y de los dos tiempos, me quedo con el segundo, tuvimos jugadas claras y Real de Minas está para más, por ese camino vamos a seguir trabajando”.

Lo que le gustó del equipo: “Lo que espero de este equipo es ver esa reacción que tuvimos en el segundo tiempo, pero no solo hacerla en los complementos, sino una mejora todo el partido; poder defendernos bien y mostrar esa reacción con un 0-0 y ver qué pasa. Creo que no me gustó el nerviosismo que imperó no solo en los jóvenes sino también en los de experiencia”.

Su ausencia por el castigo: “Yo diría que no pesó que no estuviera en el banquillo, pero hay momentos importantes del partido donde uno infunde a través del grito, del llamado de atención, de la orientación… pero lo más rescatable aquí es que los jugadores son capaces de resolver este tipo de situaciones”, cerró.