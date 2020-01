Nicolás Suazo tras caer con Motagua: "Parecía que íbamos en bici y ellos en moto"

Nicolás Suazo tenía 10 años sin estar en un banquillo de Liga Nacional y, en su condición de asistente técnico de Platense, mostró su compromiso con el proyecto selacio pese a caer goleados 0-3 en casa contra Motagua.

"Definitivamente tristeza. No creíamos que podía salir un resultado así, obviamente el profesor había hecho los cálculos...no es excusa pero se nos lesionó Ilce y no pudieron arreglar a Rivas, y eran los dos que se tenían contemplados al principio", explicó 'Nicogol' sobre las ausencias que tuvieron en el once inicial.

Reconoce que "este partido no le gustó a nadie, vamos a hacer los correctivos... La inexperiencia de algunos muchachos da al traste con el trabajo del profe, pero esto es lo que tiene Platense".

A su vez deja en claro que "no podemos por un partido tirarlo todo. Motagua es un equipo bien ensamblado, jugaron bastante bien; dejamos de correr, parecía que íbamos en bicicleta y ellos en moto".

Enfatizó que "es lo que tenemos" y no van a recular. Explicó que de la zaga "el único que vino y jugó con Motagua fue Henry Ayala, pero con los otros muchachos la idea es que vayan creciendo y lo que pasa es que nos puede costar caro, hay que tener cuidado".

Cree que el equipo no pesó porque "la zona de volantes no funcionó y los delanteros se llenan de pases, ustedes vieron que los de Motagua desbordaban y centraban bien, nosotros sinceramente pudimos haber perdido por unos dos o tres goles más, llegaron con demasiada facilidad".

Estima sobre el concurso de dos de sus principales piezas, Diego Reyes y Carlo Costly, que "Diego y Costly son grandes jugadores, eso no se les quita, pero si no los alimentan y hay una cohesión entre volantes y delanteros está difícil".

Volver a los banquillos fue agridulce para Nicolás Suazo

"Fue bonito cuando empezó, ya cuando terminó no, obviamente; nadie quiere perder, máxime de esa manera. La sensación fue bonita, a uno le gusta estar en esto y tratar de ayudar a los compañeros, en este caso con Memo", manifestó sobre su vuelta al ruedo casi una década más tarde.

Con la mirilla en el futuro cree que "la labor va a ser fuerte, algunos muchachos sintieron qué es jugar un partido contra Motagua, en su cancha y como local. Vamos a Danlí (Real de Minas), va a estar difícil pero tenemos que ir a sacar el resultado", lanzó.

Recuerda, a quienes no lo saben, que "la directiva desde antes que empezará este reacondicinamiento, el profesor les dio ciertos jugadores, cinco o seis y lamentablemente no se le cumplió... Está difícil, pero vamos a trabajar" pese a ello.

Repitió que a su plantilla la ve "bastante joven, demasiada inexperiencia para partidos de Liga Nacional que es bastante complicado". Sin embargo, garantiza que "sí hay material humano".

No vio problema en que 'Memo' Bernárdez se comunicará más con el preparador físico colombiano, Duván Ramírez, que con él, ya que "ellos tienen más tiempo juntos, el profesor plática con el profe Duván en el aspecto físico, porque yo le puedo ayudar en el técnico/táctico, entonces por eso le pregunta. Este es un grupo y tenemos que estar juntos en las buenas y malas".