Juan Ramón Mejía contra el arbitraje: “Nos botan el trabajo por la camisa que está en frente”

Juan Ramón Mejía, delantero del Real de Minas, explotó contra los árbitros y principalmente contra el central del juego, Jefferson Escobar, a quien denunció que los intimidó durante el partido y los amenazaba con sacarlos del juego.

El delantero alaba el trabajo del equipo y lamenta que en poco tiempo Olimpia les hizo los goles. “Desgraciadamente regalamos el primer tiempo, este equipo dio un buen espectáculo a la gente que vino al estadio, la novatez de algunos compañeros nos afecta, esto es así; en un tiempo ellos serán los referentes y es un club que tiene que estar concentrado”.

Mejía lanzó duras críticas contra el silbante capitalino Escobar. “Las decisiones arbitrales siguen incidiendo, obviamente para los equipos chicos, siempre en contra de nosotros, amenazando que no hablemos, que no demos declaraciones por fuertes sanciones pero nos botan el trabajo con sus acciones por la camisa que está en frente”, arremetió.

El delantero Juan Ramón Mejía denuncia persecución arbitral por parte del árbitro Jefferson Escobar. Fotos Neptalí Romero

¿Te dijo algo el árbitro? Le consultamos a Mejía. “Me amenazó con que no le diga nada cuando le digo que hay un penal que no miró; luego hay una mano donde Aldo Oviedo se la pega en el brazo a Leverón y dice saque de puerta y que sigamos jugando, nos mete tarjeta en la primera y para el otro no; solo andaba viendo como juega Chirinos pero nosotros no; a la primera que reclamamos, amarilla y nos dijo que no le gritemos porque se ponía nervioso”, explicó Juan Ramón bien molesto.

Pero aclara que fue culpa de ellos no liquidar al albo. “El primer tiempo regalamos los dos goles, pero hay jugadas que hay que revisar, metimos a Olimpia pero no fuimos efectivos, pero nos deja un buen sabor de boca porque le hicimos partido al equipo que mejor fútbol practica en Honduras y lo tuvimos, pero en el fútbol son 90 minutos”, declaró Mejía.

YA LES PAGARON

El capitán del equipo de Danlí confirmó que la dirigencia se puso al día con los salarios atrasados y eso les ayuda emocionalmente para entrarle con más compromiso en el torneo donde hay descenso en juego.

“Gracias a Dios, los compañeros me buscan y mi trabajo es anotar, la que tengo contra el marco ha entrado y gracias al Señor comenzamos con pie derecho en lo personal, pero hay que mejorar porque se nos vienen dos partidos en casa donde tenemos que ganar”, mencionó.

Finalmente explicó: “Aquí dentro de la cancha no juega el dinero, juegan los hombres. Ahora el equipo está al día, hemos comenzado al día con los pagos y esperamos seguir así, que la afición nos acompañe en Danlí. Hoy por hoy nos canceló lo que se nos debía pero la actitud del equipo es la misma aunque no se nos pague a tiempo; hemos tenido apoyo”, reaccionó.