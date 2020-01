Futbolistas hondureños en la MLS y su debut para la temporada 2020

Este 2020 se abre una nueva historia para los futbolistas hondureños que militan en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos con varios compatriotas catrachos que tendrán protagonismo en diferentes equipos.

La pista a seguir en esta nueva temporada, estará puesta sobre lo que pueda hacer Romell Quioto en el Montreal Impact de Thierry Henry, esto después de su paso por el Houston Dynamo. Además, entre en la puja Douglas Martínez, quien esta vez tendrá un rol importante en el primer equipo de Real Salt Lake.

Inicio de pretemporada en la MLS

Hasta el momento únicamente LAFC, Atlanta United, New York City FC, Montreal Impact y Seattle Sounders han comenzado sus trabajos desde el pasado 11 de enero pensando en su participación en los Octavos de Final de la Concachampions.

Montreal Impact que enfrentará a Deportivo Saprissa de Costa Rica, estará realizando parte de su pretemporada en Orlando Florida del 16 al 29 de enero. Más tarde su trasladarán al suelo tico para cumplir con su encuentro de ida.

El resto de los clubes de la MLS, comenzarán sus trabajos una semana más tarde (18 de enero) pensando en las competencias del torneo local. Finalmente, el debut de los equipos será el 29 de febrero

Fechas y rivales de los hondureños en la primera fecha

-Montreal Impact vs New England (2:00 pm)

-Houston Dynamo vs LA Galaxy (2:30 pm)

-FC Dallas vs Philadelphia (5:00 pm)

-Orlando City vs Real Salt Lake (5:00 pm)

-Whitecaps vs Sporting KC (9:30 pm)

Listado de hondureños en la MLS para temporada 2020

Alberth Elis, Boniek García, Maynor Figueroa (Houston Dynamo)

Bryan Acosta ( FC Dallas)

Danny Acosta (LA Galaxy)

Roger Espinoza (Kansas City)

Romell Quioto (Montreal Impact)

Douglas Martínez (Real Salt Lake)