Traspié eminente para Real España arrancando con derrota en los últimos cinco años

El traspié de Real España en el arranque del Torneo Clausura 2020 perdiendo en calidad de visitante ante Real Sociedad, ha provocado cierto desagrado entre la directiva españolista.

Ante ello fue el propio presidente Mateo Yibrín quien puso en manifiesto su incomodidad en las redes sociales con los efectos del apoyo del club al cuerpo técnico con sus exigencias.

Lo cierto es que de manos de las estadísticas, el panorama no luce nada favorable para el equipo de la Máquina que ahora es dirigido por Ramiro Martínez.

Analizando los últimos 10 torneos, comprendido en 5 años recientes, Real España no ha concebido hacerse de un título iniciando con derrota.

De sus arranques anteriores, la Realeza ha ganado 3, empatado 3 y ha perdido en 4 ocasiones.

Enfrentamiento entre Real España y Real Sociedad en Olanchito. Foto: Samuel Zelaya

De ello sobresalen las derrotas 1-2 ante Honduras Progreso (1 agosto 2015), vs Olimpia 3-1 (10 enero 2016), vs Juticalpa 2-1 (31 julio 2016) y vs Real Sociedad 1-0 (12 enero 2020).

Jornada 2 de Real España en el Clausura 2020

Real España fue el único equipo de los cuatros grandes que decepcionó en el arranque del torneo. Olimpia y Motagua ganaron sus encuentros, mientras que Marathón hizo lo suyo para empatar ante Upnfm.

La próxima fecha (18 de enero) tendrán oportunidad para redimir su situación enfrentando al Olimpia en calidad de local.

Inicios de Real España en los últimos 10 torneos

Apertura 2015-2016: 1 agosto 2015: Estadio Olímpico: Real España 1 Honduras Progreso 2

Clausura 2015-2016: 10 enero 2016: Tegucigalpa: Olimpia 3 Real España 1

Apertura 2016-2017: 31 julio 2016: Juticalpa: Juticalpa 2 Real España 1

Clausura 2016-2017: 7 enero 2017: Estadio Morazán: Real España 0 Social Sol 0

Apertura 2017-2018: 5 agosto 2017: Estadio Morazán: Real España 1 Platense 0

Clausura 2017-2018: 20 enero 2018: Estadio Olímpico: Real España 1 Vida 0

Apertura 2018-2019: 29 julio 2018: Juticalpa: Juticalpa 1 Real España 1

Clausura 2018-2019: 13 enero 2019: Juticalpa: Juticalpa 1 Real España 2

Apertura 2019-2020: 28 julio 2019: Tocoa: Real Sociedad 0 Real España 0

Clausura 2019-2020: 12 enero 2020: Olanchito: Real Sociedad 1 Real España 0