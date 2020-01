Ramiro sobre Yibrín: "Críticas en un primer partido es ir más lejos o buscar otra cosa"

El entrenador uruguayo de Real España, Ramiro Martínez, tomó el toro por los cuernos después del descalabro de su equipo en la jornada 1 del torneo Clausura 2020 frente a Real Sociedad (1-0).

Defendió de las críticas a su central Pablo 'Chino' Pírez, opinó sobre las críticas de Mateo Yibrín en Twitter y valoró al rival de turno Olimpia.

"Se sacan conclusiones internas porque no es positivo casi nada cuando toca perder; lo negativo, por supuesto que el resultado, arrancar con un sabor amargo la primer fecha del torneo no era lo que esperábamos, pero son cosas que en el fútbol suceden y todos los partidos dejan conclusiones", indicó de entrada Ramiro en rueda de prensa.

Ver: La serie de Real España enfrentando a Olimpia en torneos internacionales

El timonel charrúa apuntó que "felizmente no hay mucho tiempo para lamentarse y ya rápidamente vienen las posibilidades de las revanchas, de jugar una final y poder levantarnos con un partido importante contra el mejor equipo de Honduras en la actualidad".

Para el estratega es suficiente razón para ver hacia adelante y "evidentemente el tiempo solo es de trabajo y mirando este partido". Asegura que solo resta "intentar hacer las cosas mejor, que lo que no nos salió nos salga y lo que hicimos bien mantenerlo por más tiempo".

Martínez es consciente de lo sucedido, peor aún porque no fueron eficaces de cara al arco: "Infelizmente no se llegó al gol, pero las jugadas se generaron, se construyeron; hicimos un recuento de las situaciones de gol y fueron muchas, muchísimas más que el rival, pero manda quien la mete adentro y eso es una ley", lamentó.

TEJEDA, VARGAS Y CORREA

"Significó un tema reglamentario, los 'transfers' no llegaron en tiempo y forma y por eso quedaron fuera del arranque, más Tejeda que está en la misma situación y no pudo estar incluido en el plantel... Cambios obligados".

COPA PREMIER

"Ahora, reglamentariamente, podemos contar con todos porque el reglamento de la Copa Premier lo permite , pero los 'transfers' llegaron el viernes pero muy tarde; contamos con todos ellos y podemos armar ahora, de aquí al miércoles, el equipo que pretendamos. Y después, el tema de rotaciones, algún cambio se prevee que se va a hacer porque tenemos una seguidilla de partidos y en el comienzo del año es muy arriesgado en cuanto al tema de lesiones".

OLIMPIA

"No se trata de recomponer ni que estemos rotos o nos haya pasado una catástrofe, no se nos dio el resultado, hicimos por el resultado y eso me tendría preocupado si no hubiéramos llegado al arco de enfrente y dominado por tiempos importantes el juego... Pudimos plasmar nuestra idea por momentos, las situaciones de gol estuvieron, no es que estemos quebrados o que tengamos todo a resolver, simplemente se intentará tener una mejor actuación y redondearnos un poquito en la idea de juego y ser un poquito más efectivos contra un rival como Olimpia que también tiene lo suyo y no te perdona si tiene sus chances".

MATEO YÍBRIN

"No he escuchado o leído, pero críticas en un primer partido, más allá de lo que fue el propio partido, es ir más lejos y buscar otra cosa. Sí se justifican las críticas al equipo por todo lo que jugó ayer, porque se jugó y es un hecho consumado, pero más en adelante... Futurología de lo que va a pasar o no, me parece que está fuera de lugar porque las cosas tienen que suceder para ser analizadas por nosotros los entrenadores, los periodistas y el propio aficionado que se jacte de saber un poco de fútbol. Trabajar sobre las cosas vistas y lo de ayer que se consumó, porque no se pudo ganar y requiere un análisis".

REFUERZOS

"No podemos hablar de jugadores que se acoplen si no han debutado dos; los dos que jugaron ayer lo hicieron de buena manera, a (Pablo) Pírez se le miga (acredita) un error que cualquier jugador en la cancha puede cometer; le pasó a un delantero en la definición, a distintos jugadores en diferentes sectores de la cancha y le pasó a él en una jugada fortuita, hacer juicio por una sola intervención, un acto fallido que vemos permanentemente en el fútbol. .. ¿Lo retiramos entonces del fútbol al golero de Marathón? Son cosas que, para mi gusto, no son de gente de fútbol ".