Jorge Claros a Mateo Yibrín: “Si nos peleamos entre nosotros nos vamos a volver locos”

Jorge Claros es de los jugadores de experiencia en Real España. Este lunes puso el pecho a las balas y dio la cara tras la derrota en Olanchito ante Real Sociedad donde han recibido muchas críticas, pues se esperaba un rendimiento diferente.

Uno de los principales que hoy criticó al equipo fue el presidente vitalicio y máximo aportante, Mateo Yibrín, quien cuestionó la renovación de algunos futbolistas, entre ellos Jorge Claros, así como los refuerzos de los cuatro extranjeros.

Acepta que se equivocaron: “No era lo esperado, queríamos ganar, lastimosamente no se dio, no vamos a poner excusas de venir a dar un monólogo de que fue lo que no se hizo, ya eso es pasado. Todo el mundo está a la expectativa pero no fue el objetivo deseado por cada uno de nosotros”.

Lavarse la cara ante Olimpia: “El miércoles tenemos un partido, que no es uno más, es una final de la Copa que se juega y estamos expuestos a lo que digan ustedes o la gente, nosotros tenemos que hablar en la cancha, ya decir o hacer cosas extradeportivas ya no es partícipe de nosotros”.

Lo que no funcionó en Olanchito: “En todo, no vamos a tapar el sol con un dedo, somos conscientes de que realmente no fue un buen partido y no vamos a venir a decir mentiras. Lo de nosotros es mantener la pelota y el rival si lo hizo; somos conscientes de lo que no se hizo en Olanchito pero que bueno que en 48 horas tenemos la oportunidad de reivindicarnos con nosotros mismos, con la afición y todo el mundo. El jugador tiene eso de la oportunidad de que hay un partido diferente y hay una final ante Olimpia”.

Sin miedo ante Olimpia: “Temor solo le tenemos a Dios. Creo que cuando uno entra al terreno de juego hay ese nervio, siempre está el miedo a perder y cuando no lo tiene prácticamente está muerto y en la vida hay que tenerlo para salir adelante”.

Respuesta a Mateo Yibrín: “Nunca he tenido redes sociales y respeto que la gente lo tenga; lo que diga Mateo, Elías, lo que diga Fuad siempre lo he respetado; nosotros estamos expuestos a las críticas, de eso vivimos. Si tengo mala memoria Mateo es el mayor aportante en la institución, es una persona a la que se le puede llamar importante en el club y no vamos a venir a pelear; tenemos que hacer una sola causa. Si nos peleamos entre nosotros mismos nos vamos a volver locos; hay que ser claros y objetivos, se arrancó mal y tenemos que darnos cuenta que estamos en un equipo grande y tenemos que comportarnos como tal; que somos unos privilegiados que tenemos el don de jugar al fútbol. Lo que dice Mateo lo respeto, sé que incomoda pero siempre habrá críticas y lo que queda es trabajar y seguir para adelante”.