Bayron Méndez: "Quiero volver a ser el Bayron de antes"

El centrocampista hondureño, Bayron Méndez, asegura sentirse comprometido y entregado al Real Sociedad, su nuevo club que defenderá en la Liga SalvaVida durante el Torneo Clausura 2020.

Méndez fue clave con su ingreso en la segunda parte del encuentro para conseguir la victoria ante Real España en su debut en el campeonato, signos que le dejó buenas sensaciones.

"Siempre es importante comenzar con el pie derecho. El equipo se esforzó y demostró dentro de la cancha, desde que entramos al partido fuimos superior a Real España, pero siempre que se trabaja de esta manera, los resultados terminan siendo favorables", comenzó diciendo.

Ante ello ha dejado en manifiesto que "Mi perspectiva es cuidar y defender la camisa en donde estoy jugando porque es el equipo que me abrió las puertas para continuar trabajando. Ahora quiero aprovecharlo para volver a ser el Bayron de antes".

Y agregó: "Quiero encontrar a aquel que siempre he mostrado. Gracias a Dios he tenido la facilidad de hacer bien mi trabajo, esperemos que en esta ocasión le dé ese plus extra al equipo para seguir creciendo".

En lo demás fue claro en que "me sentí bien dentro de la cancha, es el momento más feliz que uno puede tener" sobre los pocos minutos que llegó a disputar.

Equipos del pasado

En el pasado Bayron Méndez logró títulos importantes con los merengues. La última de ellas fue la Liga de Concacaf en el 2017. Después de ello salió al Platense, Juticalpa y ahora Real Sociedad.