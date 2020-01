¡Finalísima! Real España y Olimpia, al primero de tres asaltos en una semana

Seguir a @fredyro19

Su rivalidad a nivel local es extremadamente grande y en esta ocasión trascenderá fronteras. Real España recibirá este miércoles (8:00 pm) a Olimpia en la final de ida de la Copa Premier Centroamericana.

Será el primero de tres asaltos entre dos de los clubes más importantes de Honduras, aunque el segundo de ellos, el del sábado a las 7:00 de la noche también en el estadio Olímpico, corresponderá a la segunda fecha del torneo Clausura 2020 hondureño.

La realeza viene de caer en su primer encuentro del campeonato liguero frente a Real Sociedad (1-0) y no está a la labor de encajar una segunda derrota que haría espeso el ambiente en torno al proyecto del charrúa Ramiro Martínez.

Pedro Troglio, entrenador argentino que disputará el 'clásico del Río de la Plata' con su homólogo uruguayo, se ha metido en el corazón de los olimpistas con su humildad y por haberle regresado la gloria con la obtención de la ansiada '31'.

Será solo uno de los tres agarrones entre estos dos colosos del fútbol nacional, puesto que además del choque de Liga SalvaVida, cuatro días más tarde, tendrán que verse las caras en la vuelta de esta finalísima de Centroamérica el próximo miércoles 22 de enero.

El estadio Olímpico Metropolitano sería el escenario del duelo definitivo, esto tomando en cuenta que el Nacional ni siquiera ha comenzado a ser remodelado.

Otro aspecto a considerar es que en las últimas horas la Policía Nacional estimó que, por razones de seguridad, la 'casa de la Selección' también debería ser el escenario del juego de este miércoles.

Para este compromiso de carácter internacional, los catedráticos sí podrán contar con la totalidad de sus refuerzos uruguayos y el atacante yoreño Ángel Tejeda.

Cabe recordar que ni el ex Pérez Zeledón tico ni los orientales, Santiago Correa y Delis Vargas, pudieron participar en la jornada 1 por no tener su CTI (Certificado de Transferencia Internacional). Ya lo tienen, pero aunque no fuera así podría estar por ser un evento de corte amistoso.

Olimpia le ganó la serie a Real España la temporada anterior. De dos partidos jugados, empataron en Comayagua (1-1) y el albo triunfó en el Olímpico sampedrano (0-2).

EL CAMINO DE LOS DOS FINALISTAS

La Máquina sorteó con buen tino un grupo muy sólido en la primera fase de este certamen invitacional, siendo Alajuelense (Costa Rica) y Municipal (Guatemala) las dos primeras víctimas suyas.

Mientras tanto Olimpia, actual monarca del balompié catracho, llegó a esta final después de comandar un grupo en el que participaron Herediano (Costa Rica) y Árabe Unido (Panamá).

Comunicaciones (Guatemala), que fue eliminado en semifinales por Real España, tras caer 2-0 en la ida y vencer 2-1 (3-2), fue segundo en ese encuadre del albo.

El contendiente al cual dejó en el camino el onceno olimpista de Troglio fue Alianza (El Salvador), club que renunció a su derecho de intentar remontar el 1-0 del primer partido en Tegucigalpa y se retiró después de los incidentes violentos de la revancha en Santa Tecla.