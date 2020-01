Pedro Troglio: "Serán partidos durísimos como todos ante Real España"

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia confirma que hará cinco variantes ante Real España en relación al equipo que venció a Real de Minas. Afirma que Arboleda saldrá en la banca y revela los jugadores que se van a préstamo.

El argentino además dice que no ha renovado con el cuadro albo y hoy espera llegar a un acuerdo con el presidente, quiere continuar por mucho tiempo pero depende de la oferta que le realicen. Va con todo ante la Máquina.

¿Cómo enfrentar este partido ante Real España, uno de los grandes al que hay que enfrentar con mucha autoridad?

Sí, a mí no me deja tranquilo el hecho de que hayan perdido su primer partido, primero porque hemos visto el video y hay jugado en una cancha donde es imposible jugar al fútbol, igual ha hecho cosas interesantes e igual lo hizo en el partido ante el Águila, así que es un equipo de cuidad que juega en su ciudad y juega con la gente que lo acompaña. Serán partidos durísimos como son todos los que hemos jugado contra ellos que conocen que es un clásico, Olimpia.

¿Iniciando el torneo y ya tiene su primera final; cómo analiza esto?

Lo que tocó es cómo quedó el armado de esta final y hay que jugarla, lastimosamente no es lo mejor por la recuperación de los jugadores, pero hay que jugarla y está en el medio; luego viene la segunda fecha del torneo que está en el medio y por eso vamos a ver si hacemos algunas variantes en los partidos para tratar de que jueguen todos, tratando de no cargar jugadores para que no hayan lesiones.

¿Este Real España que puede tener de diferente en relación al torneo pasado?

Me parece que es un equipo que mantiene los mismos jugadores a excepción de los extranjeros que han llegado, es un equipo intenso y veloz, con jugadores rápidos y técnicos y después Ramiro les está intentando dar es agresividad y después en el fútbol hay que intentar ganar pero para mí es difícil y complicado y vamos a intentar ganar.

¿Se juega con el 11 inicial que ha tenido en la Liga?

Yo no tengo un 11 titular, repito. La vez pasada jugaron 11 y lo sigo sosteniendo que hay gente que se ha quedado juega como Matías Garrido, Arboleda, Lacayo, Bengtson, Núñez que son titulares. La intención es analizar bien y unos cinco cambios habrá en relación al partido que ya jugamos. Sí, Arboleda irá al banco y después más o menos iremos armando en las últimas horas.

¿Cómo ha visto a Yustin Arboleda?

Arboleda ha trabajado físico en su casa allá en Venezuela y ha trabajado físico acá, hace dos días trabaja acá con pelota, pero como dije en la conferencia que no hay manera que recuperar a estos futbolistas jugando, en la cancha que se acomoden porque no hay amistosos y no hay entrenamiento. Hay que echarlos a la cancha de huevos y que salgan adelante.

¿Podría tener minutos ante Real España?

Irá al banco, después veremos cómo va el partido, como estamos y si puede jugar un rato para que comience a jugar minutos.

¿Son tres juegos de alto rendimiento por el rival; cómo los agarra en la preparación?

La preparación ustedes la vieron, es difícil. El domingo quedó marcado de que tuvimos un tiempo de alto vuelo y un segundo donde caímos un poco en lo físico. La vez pasada estuvimos bien 45 minutos, en este partido ante Real España tenemos que hacerlo 65 o 75 minutos, no tener mucho tiempo en baja pero es normal que pasara. Sabemos que iba a pasar, sobre todo para un equipo como nosotros que tiene mucho la pelota, pero es normal caer, pero estamos bien, como todos los equipos.

¿Qué jugadores se irán a préstamo a otros equipos?

Ya se fueron Jairo Róchez y Rembrant Flores y no mucho más. Está Ovidio Lanza a ver qué hace y después no hay otro jugador… y John Paul Suazo que por ahora no hay un lugar para él porque tengo jugadores en esa posición y lo de Ovidio Lanza es un tema que se verá porque tengo tres jugadores en esa posición en ataque; sino es un futbolista muy profesional al que queremos mucho y si decide quedarse es bienvenido.

¿Elmer Güity se queda?

Con Elmer hemos hablado y la idea mía es recuperar un gran jugador, así que es uno de los desafíos que tengo. Ojalá que pueda recuperar a alguien que es un gran jugador de fútbol y ojalá que pueda rendir.

¿Un entrenador que pierde tres clásicos consecutivos debe ser despedido?

Por quién lo dices.

¿Por qué son tres partidos ante un rival como Real España que no se pueden perder?

No, bueno… No sé si un técnico puede ser despedido por eso o por otra cosa. Hay técnicos que han perdido cinco partidos seguidos y después salieron campeones. Toca en un momento muy difícil del campeonato, empezar de entrada donde los equipos no están bien y en una semana es muchísimo. Pero hay que pensar en el trabajo diario y no en tres partidos. Acá hay gente que trabaja, no solo en el mío, en el caso de Ramiro Martínez que trabaja muy bien y responsable; considero que los dirigentes a la hora de decidir deben ver el trabajo diario.

¿Mayron Flores arregló?

Sí, arregló, ya está en San Pedro Sula esperándonos para unirse al grupo.

¿En el caso suyo ya renovó?

No, me estoy juntando hoy con el presidente y vamos a ver cómo termina todo. Pero sí vamos por buen camino y ojalá que me pueda ver en la tarde en San Pedro Sula con el presidente.

¿Por cuánto tiempo renovará?

No sé, lo vamos a hablar bien, lo que ellos quieran.

¿Pero usted por cuánto tiempo quiere quedarse?

No sé, yo no tengo problemas, los voy a escuchar y en base a eso miraré que hacemos.