Elías Burbara: “No nos deben pintar la cara, estamos para meter en apuros al Olimpia”

Elías Burbara, máximo dirigente del Real España, responde a las críticas que ha recibido Real España por el mal inicio del Clausura. Habla del reto que tienen frente al Olimpia en el trio de partidos que tienen tanto en Copa Premier como en Liga.

Burbara revela cuál es la responsabilidad que tiene el entrenador Ramiro Martínez. ¿Se iría si pierden estos tres partidos? También explica la razón por la que Mateo Yibrín, presidente vitalicio, critica cada paso en falso que se da en el club aurinegro.

¿Se cierran los fichajes? Burbara pone claro, además dice que han armado el equipo para competir y espera que pongan a “correr” al Olimpia, pues tienen que demostrar que están en un equipo grande que le gustan los retos.

¿Cómo toman la medida de que el partido no se dispute en el estadio Morazán?

Pues es un tema desafortunado para nosotros, sabemos la fortaleza que significa el Morazán pero al mismo tiempo sabemos el tema de la seguridad en los estadios y necesitamos garantizarle a la afición que vaya tranquila y segura a disfrutar de un espectáculo deportivo. Tenemos que colaborar con las entidades de seguridad porque una recomendación de ellos solo nos toca acatarlas.

¿Le molesta que a última hora le cambien escenario y hora del juego?

Sí, molesta un poco porque ya veníamos desde un mes organizando el partido y dos días antes nos cambian los planes. Por suerte ya hemos montado partidos en el Olímpico, ya hemos jugado finales allí y tampoco se nos dificulta, pero sí nos sacaron un poco de carrera.

¿El encuentro del sábado por la Liga también será en el Olímpico?

Sí, la directriz de seguridad va completa y los dos partidos van para el estadio Olímpico.

¿Hasta cuándo los equipos de Liga Nacional se van a poner firmes y no dejar que una Comisión de Seguridad tome determinaciones?

No es de amarrarse los pantalones ni hacer controversia, es hacer un consenso. Estuvimos largas horas platicando con la Comisión de seguridad y llegamos a un acuerdo que estos dos partidos se disputen en el estadio Olímpico pero que pronto íbamos a diseñar un plan estratégico en el Morazán y ya al tenerlo establecido vamos a realizar partidos de alto riesgo allí. Por ahora mientras no exista ese plan se jugarán los encuentros en el Olímpico.

¿Qué pasará si hay disturbios en el Olímpico?

La responsabilidad es de ellos (Policía Nacional), ellos son los expertos, son los que están dando las recomendaciones y confiamos en lo que nos están diciendo.

¿Se han reunido los presidentes de los equipos grandes para levantar la voz que un incidente de Olimpia y Motagua les ha afectado a ustedes?

Es lamentable, no nos podemos lavar las manos porque el fútbol es de todos y todos estamos involucrados en esto y es tarea de todos resolverlos. Por ahora no nos queda otra que colaborar, pero sí es de trabajar para el futuro y volver a ver nuestro fútbol de manera natural como se miró en el pasado.

¿Futbolísticamente que esperan del Real España?

Esperemos que el encuentro del domingo solo sea un traspiés que el potencial del equipo esté para competir en estos partidos ante Olimpia que es el campeonísimo. Competir de tú a tú. Estamos apostando competir en este torneo y se viene un buen termómetro para saber de qué estamos hechos, esperando que lo que vimos en pretemporada y en la jornada uno solo sea casualidad.

¿Se quedó que solo iba a ingresar una barra, la del Real España; esto es decisión de la Policía?

Lo importante aquí es el consenso y lo que nos compete es motivar la unión en el fútbol. Si las dos barras están haciendo una solicitud de ver tres partidos seguidos en un consenso sano y se están abriendo las puertas entre ellos, se escala la solicitud a la Comisión de Seguridad y que ellos tomen la decisión de ver afición visitante. Es una iniciativa de que estén ambas barras pero es un tema que escala no a nosotros.

¿Qué opinión le merece que algunos aficionados se han quejado de que se les exige más a ellos para que vayan a los estadios y no a los jugadores jugar bien?

La exigencia es para todos, nadie se lava las manos, todos estamos en la misma olla. Toca apoyar cada partido, toca salir a flote todos juntos.

¿Es tan pronto levantar crítica contra el cuerpo técnico y los extranjeros, digo esto por lo que dijo Mateo Yibrín?

La presión la van a tener todos. Todos tenemos que estar al tanto que la exigencia en Real España es de todos y las críticas hacia mi persona, cuerpo técnico y jugadores están todas las semanas; es algo normal cuando no obtengamos los resultados. Cuando no ganemos es obvio que nos van a criticar.

¿Está obligado Ramiro Martínez a ganar la Copa Premier?

Está obligado a que el equipo compita en un alto nivel; si las condiciones del fútbol lo impiden y la suerte no está de nuestro lado pues ni modo; pero no nos deben de pintar la cara, estamos para competir y meter al Olimpia en apuros.

¿Cómo presidente del club y ocupando el puesto que dejó Mateo Yibrín y las constantes críticas que hace, no se han sentado a hablar como amigos?

Somos primos. Yo creo que eso le da más confianza a Mateo para hablar, pero es parte de esta institución, es presidente vitalicio, así que en esto estamos todos. A Mateo le duele esta situación que pasa el equipo y espero que pronto lo superemos.

¿Hay posibilidad de un próximo fichaje?

Mientras el periodo de transferencias esté abierto, no te puedo garantizar nada; no estamos buscando nada, pero de aquí al 29 de enero si el plan no está como esperamos y nos da chance de correr, la ventana estará abierta.