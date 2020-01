Osman Chávez arremete por insultos racistas contra Wilmer Crisanto

El exfutbolista hondureño y ahora diputado en el Congreso Nacional de Honduras, Osman Chávez, se pronunció con signos de molestia tras los actos racistas de la afición de Platense contra Wilmer Crisanto en el duelo del pasado domingo ante Motagua en el inicio del Torneo Clausura 2020.

Resultó que durante el desarrollo del juego, miembros de la barra selacia hicieron ademanes y gritos desfavorecidos contra el defensor, cosa que hizo enfadar al mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010.

En palabras de Chávez a HonduSports, "es una cuestión que no se puede permitir, a nivel mundial es algo que es muy sancionado y el equipo puede asumir consecuencias".

Wilmer Crisanto en uno de sus encuentros con el Motagua

Ante ello agregó en defensa de su etnia que "el Platense ha sido cuna de gente garífuna, actos como este no lo podemos permitir en nuestra casa y en ninguna parte de Honduras. Al garífuna no se le puede seguir viendo de menos y el estadio no se puede prestar para eso. Formé parte de Platense durante 12 años. Venir de casa y escuchar eso me hizo sentir mal. Deja mucho que desear. La Liga Nacional debe tomar cartas en el asunto".

Finalmente, guardó lugar para comentar que "Wilmer Crisanto es un hondureño más y merece todo nuestro respeto y cariño. No podemos permitir que eso sigue pasando en nuestro país. Estoy avergonzado y apenado. Espero que nunca más se vuelva a dar".

Posible castigo para Platense

En materia, si la Comisión de Disciplina del Norte toma cartas en el asunto, el equipo debería de recibir una sanción no menor de 30 mil lempiras, según el Código de Disciplina, artículo 57 inciso 3.