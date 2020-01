Ramiro Martínez: "Hoy Real España se levanta contra el mejor rival que se puede tener"

Ramiro Martínez está satisfecho. Su Real España no ganó el primer round a Olimpia, pero considera hubo una gran mejoría en el ritmo de juego y la idea que quiere para este Clausura 2020 en relación al debut del domingo ante Real Sociedad donde cayeron 1-0.

Este miércoles la realeza empató sin goles, pero considera este choque como un buen termómetro por haber enfrentado al que ve como el mejor club del momento en Honduras. En su discurso también habló sobre la nueva labor que está haciendo que haga Jhow Benavidez a quien espera sacarle su mejor versión.

SU ANÁLISIS DEL JUEGO

Estamos conformes con lo que hizo el equipo, pero por un momento creí que nos podíamos llevar algo más, lo buscamos, los muchachos dieron todo como a mí me gusta y la verdad me siento representado, orgulloso y me queda la sensación de que nos pudimos llevar el partido.

LAS DOS JUGADAS POLÉMICAS

Miro dos goles bien anulados; la mano de Vuelto y el de Devron García, pero me deja duda la otra jugada (de Getsel Montes), no puedo decir nada sin verlas, además no cambia nada, el resultado será el mismo aunque haya o no haya sido.

SOBRE LAS ROTACIONES

Entramos en el tema de rotaciones por la cantidad de partidos que vamos a acumular en diez días y pasa por eso y el esquema que decidimos utilizar en este juego.

Para muchos hubo sorpresa en la integración del equipo, pero bienvenido sea porque al menos un rato o en el segundo tiempo hayamos podido sorprender al rival, aunque fue un partido muy parejo, cerrado, una final limpia porque la verdad nos dedicamos a jugar y en una final cuesta encontrar espacios, cuesta jugar y agradar a los aficionados, es muy difícil.

Me siento bien con mis jugadores porque estamos enfrentando a un rival de jerarquía, el campeón, el mejor club de hoy en día porque los números así lo dicen. Jugamos de igual a igual y en el segundo tiempo pudimos ganarlo y es lo que no nos satisface.

SOBRE EL DEBUT EN OLANCHITO

El domingo no hicimos nuestro mejor partido, jugamos fastidiados, hacía mucho calor, el viaje, el estado del campo y hoy en una buena cancha se vio lo que quiere hacer el equipo, hay un montón de condicionantes que hicieron que no diéramos nuestra mejor versión, pero erramos nueve goles contra cuatro que tuvo el rival y la fortuna que tuvo el anotador.

Hoy Real España se levanta contra el mejor rival que se puede tener de frente y con mucha jerarquía.

SOBRE EL NIVEL MOSTRADO POR BENAVÍDEZ

No me preocupa, para nada, si soy yo quien lo está sacrificando, le estoy exigiendo hacer un trabajo que no lo siente y se lo estoy inculcando. La idea es mejorar a Jhow y queremos cosas cosas que él puede dar, pero que ni él mismo sabe que puede dar y lo estamos poniendo en situaciones que él las tiene que ir sorteando porque es un jugador con jerarquía y ha sido muy útil, después el cansancio comienza a jugar su partido y si está sometido a un desgaste que no es habitual en él pagará un precio.

SOBRE LOS FICHAJES

Los traigo porque los conozco y confío en sus condiciones y lo que pueden dar al equipo, hay un tiempo de adaptación y amalgamarse a la idea de juego en un club nuevo, conocer a sus compañeros, el medio, las canchas y el arbitraje porque allá en Uruguay la fricción es muchísimo mayor y están acostumbrados a otras cosas, pero están conformes y en buena medida seguirán sumando en su aporte.