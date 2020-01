Así se jugará la primera jornada del Clausura de la Liga de Ascenso en Honduras

Seguir a @kelvincoelloHN

Emocionante y apasionante. Así se espera el Clausura en la Liga de Ascenso en Honduras, competencia de plata en la que se espera el nuevo campeón que peleará con el Atlético Pinares de Ocotepeque por llegar al máximo circuito.

Este viernes hay tres partidos. La acción iniciará en Choloma cuando el Atlético Choloma reciba al Lone FC de Cofradía. Luego la actividad se traslada hasta La Ceiba donde el Victoria, club de mucha tradición en el litoral atlántico reciba al Boca Juniors de Tocoa.

La jornada de viernes por la noche se cierra en la colonia Kennedy de Tegucigalpa cuando los “Clavelitos” del Gimnástico se enfrenten a los “Potros” del CD Broncos de Choluteca; encuentro que tendrá buen fútbol por los refuerzos que han llevado los clubes.

La jornada inaugural continúa el sábado y domingo con una maratón de partido por todo el país; de norte a sur, de oriente a occidente pasando por la zona central. Este torneo Clausura es de mucha competencia por lograr llegar a primera y por evitar el descenso.

Aunque en el tema de descenso podría definirse en la mesa, pues se ha conocido que el equipo Las Delicias FC de San Francisco de Becerra, Olancho que integra el grupo D, no estará participando en la competencia por problemas económicos y automáticamente será el descendido.

Clubes como el Parrillas One comenzará jugando sus partidos de local en el estadio Morazán de San Pedro Sula esperando mudarse a su nueva casa, el bonito estadio en La Lima, Cortés a mediados de la temporada.

ASÍ SE JUGARA LA JORNADA 1

GRUPO A

Viernes - La Ceiba - 7.30 pm Victoria vs Boca Juniors

Sábado - San Manuel - 3.30 pm San Manuel vs Bucaneros

Sábado - Olanchito - 7.00 pm Social Sol vs Santa Rosa FC

Domingo - S. Juan Pueblo - 3.00 pm Tela FC vs Yoro FC

GRUPO B

Sábado - La Esperanza - 4.15 pm A. Esperanzano vs Pinares

Domingo - Quimistán - 3.00 pm San Juan vs Lepaera FC

Domingo - Santa Rosa - 3.00 pm Dep.Savio vs R. Juventud

Domingo - Azacualpa 3.00 pm Azacualpa FC vs Olimpia Occ.

GRUPO C

Viernes - Choloma - 7.00 pm A. Choloma vs Lone FC

Domingo - San Pedro Sula - 2.00 pm Parrillas One vs Santos

Domingo - Río Lindo - 3.00 pm Brasilia vs Villanueva FC

Domingo - Siguatepeque - 7.00 pm Independiente vs A. Santa Cruz

GRUPO D

Viernes - Tegucigalpa - 7.30 pm Ginmástico vs CD Broncos

Sábado - Juticalpa - 3.00 pm Olancho FC vs Génesis H.

Domingo - Juticalpa 3.00 pm Juticalpa FC vs Estrella Roja

CANCELADO: CD Inter vs Delicias FC