Diego Vázquez: "Yo creo que no he incitado a la violencia, para nada"

Diego Vázquez, DT de Motagua, atendió a los medios de comunicación este jueves pensando en el juego del domingo ante Real Sociedad en Comayagua.

Comenzando el análisis en torno al cotejo frente a los tocoeños, Diego Vázquez alabó al onceno de Carlos Tábora y espera que ellos puedan mejorar la definición.

"Ya trabajando, pensando en lo que va a ser el partido con Real Sociedad. Está pedido el pase de Klusener y esperemos que le llegue, vamos a ver. Real Sociedad es un equipo ordenado, hicieron un gol con un pelotazo de Matute, se defendieron bien y es un equipo ordenado. Si nosotros jugamos como lo hicimos en el Puerto nos puede ir bien, hay cosas por mejorar como la definición y eso estábamos viendo", fueron sus primeras palabras.

Tomando en cuenta que el mercado de fichajes termina el 31 en enero, Diego no cierra la posibilidad a llegadas o salidas en Motagua, pero lo ve muy complicado.

"Hasta que no se cierre hay alguna posibilidad, incluso que uno de los nuestros salga por alguna buena oferta. Yo lo menciono porque el mercado está abierto, pero en plantel estamos bien", aclaró.

Ya en torno al tema de definición por los goles errados en el Puerto, el DT de Motagua declaró: "Lo de definición es diferente porque ya en el juego te puede salir distinto. Hay que tener serenidad mental y saber controlar las emociones en el jugador, se afina la definición. Nosotros lo hicimos bien el domingo, tampoco tenemos que hacer tantos goles en todo los partidos, el tema es generar y generamos muchas situaciones de gol", explicó.

NUNCA HA INCITADO A LA VIOLENCIA

Diego Vázquez deberá cumplir tres partidos más de castigo por las declaraciones hechas contra Salomón Názar y la Upnfm. Acerca de la "ley mordaza" que aplicará la Comisión de Disciplina, el argentino volvió a referirse dejando en claro que, a su criterio, nunca ha incitado al odio.



Diego Vázquez prepara a Motagua para el partido del fin de semana ante Real Sociedad

"No sé si no puedo hablar. No puedo hablar entonces, no me pregunten jaja... ¿te mando un whatsapp o no se puede? ¿Se puede poner un tuit? Le quitan condimento porque no podemos hablar, yo creo que no he incitado a la violencia, para nada. La violencia fuera del fútbol y dentro es reflejo de la sociedad".

OTRAS FRASES DE DIEGO

Sobre el racismo contra Wilmer Crisanto: "La verdad que estaba en el estadio y siempre gritan muchas cosas, lógicamente que no es algo lindo para el jugador o para la persona... Condenable".

Iniciar ganando: "La semana previa habían un montón de críticas por las contrataciones y ahora que somos favoritos, ni una cosa ni otra. Antes éramos un desastre por las pocas contrataciones, pero ahora no somos los mejores por haber ganado 3-0".

Satisfecho con su plantel: "Hemos renovado el plantel y de manera paulatina, no de forma drástica, se fueron siete y llegaron tres. Es fácil destruir, pero es difícil construir".