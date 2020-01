Pedro Troglio no quiere jugar la final de Copa Premier ante Real España en San Pedro Sula

Pese a que los resultados en San Pedro Sula han sido positivos y mantiene su invicto, el entrenador olimpista Pedro Troglio adelanta que no jugarán la final de vuelta de Copa Premier Centroamericana ante Real España en el estadio Olímpico.

El argentino reflexionó después del 0-0 del miércoles que su equipo no respondió igual en la parte física como en otros partidos cuando enfrentaron a clubes que no son de San Pedro Sula por lo que considera una ventaja significativa para Real España en el aspecto climatológico.

"Una cosa es jugar acá con equipos que no son de San Pedro Sula y otra es hacerlo contra clubes de San Pedro acá, no es lo mismo porque todos sienten la humedad y el calor, mientras Real España y Marathón están acostumbrados a entrenar todos los días a las 3:00 de la tarde y tiene un beneficio, entonces se siente y no es lo mismo enfrentar a uno de Tegucigalpa; es por eso que a la hora de definir la próxima sede de la final lo tomaremos en cuenta", inició diciendo Troglio este viernes previo al entrenamiento realizado en el estadio Morazán.

Olimpia realizó su práctica este viernes en el estadio Morazán, el juego ante Real España es el sábado a las 7:00 PM en el Olímpico. Foto Neptalí Romero

"Venimos a una ciudad que es buena para jugar contra equipos de otras ciudades, pero que contra los de acá sentís esa diferencia de ellos", siguió reflexionando.

Y amplió un poco más sobre el tema: "La prioridad mía es mañana porque es un partido de campeonato y necesitamos sumar, pero ahora analizándolo en frío es que vemos que no es lo mismo jugar contra equipos de afuera en San Pedro Sula que hacerlo de local contra ellos, no es lo mejor, pero tendrá que ver con el tema seguridad. También veremos lo que al club le convenga de tratar de jugar en un mejor lugar donde nos sintamos cómodos y que no viajemos mucho porque hoy somos nosotros quienes estamos viajando a jugar donde vive el equipo que jugará la final con nosotros".

SOBRE LOS COSTOS

Troglio cree que Olimpia está cediendo una gran ventaja por la cantidad de viajes que últimamente le ha tocado realizar al ir a El Salvador para enfrentar a Alianza, pero que finalmente el partido se canceló, luego dos veces a San Pedro Sula y no miraba lógico que para el próximo miércoles les tocará hacer el mismo periplo mientras el visitante espera tranquilamente en casa.

"Me di cuenta que no es lo mismo jugar contra Real de Minas acá que siente el clima a hacerlo contra Real España que están acostumbrados y sino pregúntele a ellos si organizarían una final en Tegucigalpa contra nosotros, no creo".

De la mano del DT argentino los albos han disputado en la "Ciudad Industrial" un total de 10 partidos de los cuales ocho terminaron en triunfo y dos empates, precisamente las veces que igualaron fueron ante los verdolagas y aurinegros.

Pese a que los leones son el club con mejor solvencia económica, Troglio tampoco ve lógico que mientras se realicen esta serie de partidos en San Pedro Sula se vengan a vivir acá para adapatarse al clima.

"Hay un presupuesto y no hay ingresos, tampoco es que nos quedamos 20 días en un hotel cinco estrellas y pagas, hay que tratar de abaratar costos y es difícil mantener un plantel así si no hay ingresos", justificó.

LA CEIBA O COMAYAGUA, POSIBLES SEDES

Debido a este análisis realizado por Troglio desde la parte deportiva, la dirigencia del Olimpia tiene como opciones para el desarrollo de este duelo el estadio Carlos Miranda de Comayagua y el Municipal de La Ceiba.

Esta decisión deben hacérsela saber al Comité Organizador y también a la Comisión de Seguridad quienes serán los que decidirán si pueden o no garantizar la seguridad para un partido de este tipo ya que al ser un partido de 'alto riesgo' la Policía entre sus recomendaciones está que todos los clásicos de Liga Nacional deben realizarse en el estadio Olímpico.

En el Carlos Miranda el torneo anterior se jugó el Olimpia-Motagua sin registrarse hechos violentos, los albos se inclinarían por esta sede.

El Nacional no puede ser opción debido a que está cerrado por una falla estructural en el sector de sol centro y que aún no han iniciado a trabajar en su reparación por lo que corre el riesgo que dicho escenario siga cerrado el mes de febrero que es cuando pretenden habilitarlo.

Además la Comisión de Seguridad ya había informado que no ve condiciones logísticas diferentes en dicho estadio para la realización de partidos clásicos en relación al incidente violento donde cuatro personas perdieron la vida el 17 de agosto de 2019 en un enfrentamiento entre barras en las afueras del estadio Nacional.

ESTILO DE JUEGO DEL REAL ESPAÑA

Finalmente, el ex subcampeón mundial con Argentina en Italia 90, analizó el estilo de juego que presentó Real España el miércoles y que podría repetir este sábado en la jornada 2 del Clausura 2020.

"Veremos cómo juega Real España, nosotros habíamos analizado al equipo y lo veníamos viendo desde el campeonato pasado y también en el último duelo ante Real Sociedad, pero con nosotros jugó distinto a lo que venía haciendo. Fue un equipo con mucho más defensores, con más gente cortando el circuito nuestro y es normal que los equipos cuando vean a Olimpia traten de cortar esos circuitos, pero después el fútbol tiene situaciones que al minuto cinco tuvimos un mano a mano que si hacemos ese gol se cambian todos los planes, veremos mañana de qué manera se parará Real España, nosotros trataremos de ver en qué mejoramos y si realizamos algunos cambios, analizar quiénes están enteros y quiénes con necesidad de descansar para armar el mejor once.