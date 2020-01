Yustin Arboleda no estará ante Real España porque Marathón no le da el finiquito

El Olimpia no contará este sábado con el delantero Yustin Arboleda para el partido ante Real España debido a que no ha podido ser inscrito ya que el Marathón no le ha dado el finiquito, documento que a partir de este campeonato es obligatorio para todo jugador que cambia de club.

El entrenador Pedro Troglio lamentó no contar con el delantero quien sí puede tener minutos en la Copa Premier Centroamericana y el pasado miércoles ingresó de cambio. Pero en Olimpia ese no es problema, pues tiene a Jerry Bengtson y Jorge Benguché como estelares.

Con las reformas que se dieron en el pasado congreso de Fenafuth y Liga Nacional, se determinó que para inscribir a un futbolista que termine contrato con otro club, es necesario que el equipo anterior le entregue un finiquito para poder ser inscrito.

El Olimpia realizó su último entrenamiento en el estadio Morazán antes de enfrentar a Real España. Fotos Neptalí Romero

Esta situación se da para evitar los problemas que suceden con futbolistas que cambian de equipo teniendo contrato con otra institución. Uno de los casos actuales que está en los tribunales es el del jugador Selvin Guevara que entrena con Marathón pero Real España alega que tiene contrato vigente.

“Arboleda no va ni a la banca”, dijo Troglio resignado, aunque el jugador está entrenando a tope con sus compañeros a la espera de poder ser inscrito. Otro jugador que también tiene el mismo caso es el volante Mayron Flores que tampoco sería de la partida.