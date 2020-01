Elmer Güity, feliz de quedarse: “Me llamaron del Real España pero no se dio ir”

El lateral izquierdo Elmer Güity revela que le hablaron del Real España al saber que se quedaba sin contrato en Olimpia pero Pedro Troglio le dijo que no se fuera porque era importante en el club.

El futbolista que reapareció en la Copa Premier, espera poder seguir jugando y cuenta que vivió momentos complicados cuando no jugaba en todo el torneo pasado. Ahora todo es nuevo y habla del reto de repetir el campeonísimo.

SU REGRESO: “Estamos de vuelta. El nivel allí lo vamos a ir tomando poco a poco con los minutos que me está dando el profesor. Siempre ha hablado conmigo y es muy importante que haya dicho que me toma en cuenta y voy a hacer las cosas bien para no dejarlo mal”.

El Olimpia durante el entrenamiento en el estadio Morazán para enfrentar al Real España este sábado en el Olímpico. Foto N. Romero

ASÍ ESPERAN A REAL ESPAÑA: “Ya jugamos con ellos hace poco y queríamos conocer a los nuevos refuerzos, nunca los habíamos visto jugar y ya nos fijamos como juegan. Este partido del sábado será diferente, y vamos a tratar de ganar”.

SORPRENDIDOS CON REAL ESPAÑA: “Si trajeron estos extranjeros es por algo, no creo que los hayan traído solo por traerlos, tienen su recorrido, han militado en grandes equipos, y será un partido difícil y vamos a hacer lo de nosotros para poder ganar”.

OPCIONES DE SALIR: “Habían equipos aquí y afuera para salir pero el profesor Troglio habló conmigo y me dijo que quería que me quedara porque tenía muchos años en la institución, que él iba a tratar de darme oportunidad para quedarme”.

¿POR QUÉ PERDIÓ EL PUESTO? “Creo que hay muy buenos jugadores como Ever Alvarado, es un seleccionado y está haciendo las cosas bien. Uno tiene que aguantar, entrenar y esperar cuando llegue la oportunidad”.

ESTUVO DESESPERADO: “Lo que un futbolista quiere es jugar; estuvo desesperado, pero ahora estoy más tranquilo; sino tengo participación me toca esperar, trabajar y que mis compañeros hagan las cosas bien”.

NUNCA PERDIÓ EL PISO: “Nunca perdí el piso, soy un jugador tranquilo que no anda metido en problemas ni nada de eso, ni con los profes ni los compañeros, siempre los he apoyado y todo era de querer jugar. Eso ya pasó gracias a Dios, ahora estamos felices y contentos, esperando poder jugar cuando profesor decida”.

TODOS LES QUIEREN GANAR: “Al Olimpia siempre le quieren ganar independientemente si es el campeonísimo por el equipo que es, pero en este vamos a trabajar para tratar de repetir lo que pasó en el campeonato pasado”.

REAL ESPAÑA LO LLAMÓ: “A mí me habían llamado de la realeza pero no se dio, pero eso ya pasó, es parte del pasado, ahora tengo contrato con el equipo, lo voy a respetar y solo voy a seguir trabajando para ser tomado en cuenta por el profesor”.

DIFÍCIL SENTAR A ALVARADO: “Claro, es un jugador de Selección Nacional, el capitán del Olimpia, aprendo mucho de él; es un poco difícil pero allí vamos a estar dando la pelea y cuando se nos de la oportunidad aprovechar y cuando le toque jugar a él, apoyarlo”.