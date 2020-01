¡Un catracho más! Motagua ya inició el proceso de naturalización de Jonathan Rougier

“Ya se está trabajando en la nacionalización de Jonathan Rougier, esperamos que sea el guardameta de Honduras en el proceso a Qatar”, dijo a Diez el presidente financiero de Motagua, Juan Carlos Suazo.

Los azules comenzaron el papeleo para que el guardameta argentino sea un hondureño más y así liberar una plaza de extranjero, además ser considerado en algún momento a la Selección Nacional de Honduras si se cumplen los requisitos.

Diez charló con Jonathan Rougier y mencionó que la semana pasada había charlado con Juan Carlos Suazo sobre su nacionalización.

“No sé bien si ya lo iniciaron de manera oficial, lo que sí es que me ha hablado Juan Carlos (Suazo) y de hecho la semana pasada me dijo que ya lo iban a empezar. Solo faltaban unos papeles y me imagino que ya se inició el trámite. No es solamente por esa cuestión de la selección, lo de la selección vendría de la mano después y además es cuestión de reglamento y papeleo con FIFA, eso complica mucho más”.

Rougier deja en claro que el primer objetivo es que él ya no sea un foráneo ante la Liga Nacional, pero sin dejar a un lado el sueño de llegar a la Selección Nacional.

“Al equipo le vendría bien liberar una plaza de extranjero, yo siento que soy parte ya de esta tierra porque me han acogido bien. Uno no puede ser hipócrita y claro que es un sueño a cumplir, desde que llegué me he sentido bien aquí y bueno que esté esa posibilidad aunque sea remota da para soñar”.



Jonathan Rougier en los próximos meses será hondureño.

Y agregó: “Tener la posibilidad de representar a Honduras sería muy lindo. Lo he hablado con mi familia, con mi esposa, ellos están ilusionados al igual que yo porque se sueña defender una bandera. Si pudiera elegir un millón de países para estar, volvería a elegir a Honduras. Yo aquí estoy muy bien y junto con mi familia nos han tratado con mucho respeto”.

Algo que reconoce el cancerbero es que en la Selección deben estar los mejores y los elegibles contar con un buen nivel.

“Si fuese el caso pues hay muchas cosas más. Debés tener un buen rendimiento, que al técnico le guste y estar a la altura o por arriba de los demás porteros que estén en ese momento porque es la realidad. Hay buenos porteros aquí y tienen su nivel, para estar en la selección tienen que estar los mejores”.

Jonathan Rougier tiene 32 años, el proceso de naturalización en nuestro país puede durar de seis a ocho meses, sin embargo es posible obtener resolución favorable en menos tiempo.

Ser elegible para la Selección de Honduras es más complejo pues los estatutos de la FIFA definen que un requisito es vivir al menos cinco años en el país donde se pretende jugar, Rougier cuenta con tres.