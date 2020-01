Denil Maldonado: “El entrenador me dijo que ocupaba un defensa central de mi calidad”

Motagua hizo oficial el traspaso de Denil Maldonado al Pachuca de México. El zaguero central se va a préstamo por un año con opción a compra y este sábado viajará a suelo azteca.

Tras hacerse oficial el fichaje Diez conversó con Denil y brindó sus primeras reacciones como nuevo jugador de los Tuzos, institución que es dirigira por el uruguayo Paulo Pezzolano.

“Primeramente agradecido con Dios por esta oportunidad que se me está dando. Hay que adaptarse rápido y esperar rendir al máximo. Todo fue entre los directivos de Motagua y me confirmaron ahora que se da la oportunidad de irse a Pachuca. Primero me llamó mi agente y luego los directivos de Motagua para comunicarte”.

Y agregó: “Para mí y mi familia es una gran sorpresa, esto se da por hacer bien mi trabajo y la verdad estoy agradecido con Dios. Sabemos la calidad de cantera que tiene Pachuca, es un equipo grande y tiene sus ligas menores, cuentan con un muy buen plantel entonces me toca ir a ganarme un puesto, espero que todo se dé de la mejor manera”.

Maldonado también mencionó que ya habló con el presidente de Pachuca, Jesús Martínez, y con el DT. “Será una bonita oportunidad. Ya me comuniqué con la gente del Pachuca, ya hablé con el presidente y con el entrenador, esta oportunidad es de aprovecharla porque no es de todos los días. El entrenador me dijo que ocupaba un defensa central de mi calidad, saber que a mi corta edad se fijen en mí me llena de mucho orgullo”.



Pachuca (camisa negra) cayó 2-1 en la primera fecha de la Liga MX ante Pumas.

Pachuca tendrá a préstamo al defensor y en torno a ese arreglo el catracho espera que al final puedan comprarlo. “El presidente solo me manifestó que estaba alegre de haber arreglado con Motagua y alegre de haber hecho la transacción. Ellos tendrán la opción de compra y espero que al final ellos lo puedan hacer”.

Para finalizar el zaguero mandó en mensaje a los aficionados azules. “A los motagüenses solo agradecimiento, es una de las aficiones más grandes de Honduras porque dan el todo por el club. Agradecido con todos los compañeros también”.

Pachuca cayó en la primera fecha 2-1 ante Pumas y en su plantel cuenta con jugadores como Rubens Zambueza, Oscar Ustari y otros.