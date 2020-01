Ramiro Martínez: "Real España es un equipo grande y siempre quiere ganar"

Ramiro Martínez, técnico del Real España, se ha referido al arranque que tuvo su equipo en el torneo Clausura y del pasado encuentro ante Olimpia.

El estratega uruguayo deja claro que todavía no se puede hacer un verdadero análisis y que a medida vayan pasando los partidos verán los resultados.

"En la medida que vayan los partidos iremos sacando mejores conclusiones, hay que ir paso a paso, lo están haciendo bien, estoy satisfecho, esperemos estar a la altura", comenzó diciendo Ramiro.

REAL ESPAÑA VA POR EL TRIUNFO

Martínez tiene claro que Rel España es un equipo grande y que tienen que ir por el triunfo. "Real España es un equipo grande y siempre quiere ganar, es a lo que apostamos".

SOLO UNA BAJA

"Está todo el plantel listo, solo hay un lesionado (Franklin Flores), el primer partido fue una mala tarde, para un juicio tiene que haber más juegos", comentó.

Ramiro Martínez está feliz con su plantel. "Nosotros diagramamos este plantel con 22 jugadores, solo 11 pueden jugar, hay que ver quién está mejor, Chino es un gran jugador, no tengo duda, los técnicos debemos elegir por una estrategia".

El uruguayo no se atrevió a dar su once titular para el segundo partido del torneo Clausura ante Olimpia. "No puedo decirlo, todavía ni yo lo sé, tengo la felicidad de romperme la cabeza por tener más de 11 titulares, hoy lo vamos a definir".