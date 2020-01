Gran Final de la Copa Premier entre Olimpia y Real España será en el estadio Olímpico

La gran final de la Copa Premier Centroamericana entre Olimpia y Real España se estará disputando en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. DIEZ conoció que la Comisión de Seguridad en los estadios ha recomendado disputar el encuentro en dicho escenario debido a que es el único apto para partidos de alta concurrencia.

Pedro Troglio, entrenador de los albos no quería jugar en San Pedro Sula porque eso es darle ventajas al rival, pero si sacaron al Real España del Morazán, no podrían llevarlo a otro escenario que no sea el Olímpico ya que tanto en Comayagua o La Ceiba, tienen las mismas condiciones que el vetusto Morazán.

El partido será el miércoles 22 a las 7.00 de la noche. En la ida empataron sin goles en un encuentro muy parejo; aunque los aurinegros fueron perjudicados al no validarles un gol claro anotado por Getsel Montes, quien debió ser expulsado en otra jugada cuando agredió a Edwin Rodríguez.

Administrativamente el Olimpia será el local y será el encargado del montaje del compromiso. Tras el cierre del estadio Nacional, los albos han adoptado a San Pedro Sula como su casa desde el torneo pasado. Aquí disputaron también los partidos internacionales de la Liga de Concacaf.

El estadio Olímpico alberga el partido de la jornada dos entre Real España y Olimpia. Fotos Neptalí Romero

El ganador de la Copa Premier se embolsará 62,500 dólares y el subcampeón 50 mil. Esta es la primera edición de la competencia donde participaron equipos de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y por supuesto los dos finalistas que son hondureños.

Los catedráticos eliminaron al Comunicaciones de Guatemala y los blancos al Alianza de El Salvador quien se retiró de la competencia tras los actos de vandalismo donde sus aficionados atacaron de forma salvaje el autobús que conducía al equipo catracho al estadio.