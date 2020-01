Pedro Troglio pierde el control y es expulsado al final del juego Real España-Olimpia

Molesto por la derrota ante Real España en el estadio Olímpico, el entrenador Pedro Troglio terminó con la tarjeta roja después de un fuerte reclamo que le hizo al árbitro Saíd Martínez cuando éste se dirigía al camerino por considerar que los había perjudicado en este duelo.

Al escuchar el pitazo final, Troglio se quedó esperando al juez central y antes de dirigirse a él, le hizo unos señalamientos al asistente para posteriormente fijar su mirada sobre Martínez quien después de escucharlo unos segundos, le sacó la tarjeta roja.

En este momento, Pedro perdió el control y se quiso avalanzar sobre Saíd, pero fue detenido por sus propios jugadores que estaban alrededor de la cuarteta arbitral.

Los reclamos siguieron y fue el capitán Ever Alvarado quien también lo hizo de forma airada y Saíd decidió mostrarle la cartulina del mismo color, fue el tercer futbolista con roja de los leones en la noche ya que antes se fueron Germán Mejía y Carlos Pineda.

En conferencia de prensa, Troglio aseguró que en ningún momento faltó el respeto a Saíd ya que solo le dijo "nos mataste, nos mataste" en relación a las decisiones tomadas durante los 90 minutos.

Y es que el argentino cree que el penal sancionado a favor el Real España no existió cuando Ever Alvarado empujó en el área a Rony Martínez, además cree que la expulsión sobre Carlos Pineda no fue justa y considera que Jorge Claros debió ser expulsado en la trifulca que él inició al minuto 51.

SEGUNDA EXPULSIÓN ¿Y XENOFOBIA?

Para el argentino esta es su segunda expulsión en Honduras, en el torneo pasado, específicamente el 1 de septiembre en Danlí, fue echado del terreno de juego por el mismo Saíd, en esa ocasión inicialmente recibió una tarjeta amarilla por reclamos. luego siguió y Martínez le mostró la tarjeta roja.

En conferencia Troglio acusó a Saíd de xenofobia ya que considera que tiene algo contra los argentinos, pues en este mismo juego ante la realeza expulsó a su asistente Gustavo Reggi, también de nacionalidad argentina.

¿Se sintió perjudicado? "Sí, totalmente, en todo sentido, además del mal trato, es el mismo árbitro que me echó en Danlí, tiene algo contra los argentinos o conmigo seguramente porque yo soy alguien que no molesta al costado, yo le dije 'que expulsó mal a todos, que nos perjudicó' y me expulsó, fue terrible, lo mal que te habla'.