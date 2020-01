Pedro Troglio arremete contra Said Martínez: "Fue una vergüenza lo que pasó hoy"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, salió con cara de pocos amigos luego de que su equipo perdiera ante Real España y además que se fuera expulsado en el final del partido.

El árbitro Said Martínez no lo perdonó luego de que le reclamara por una de las acciones del partido, además de las expulsiones de German Mejía, Carlos Pineda y Ever Alvarado.

"Fue una vergüenza lo que pasó hoy. Hay jugadores que no fueron expulsado, ojalá que que hagan lo mismo durante la semana como lo hicieron con el gol anulado a Real España el pasado juego", fueron las primeras palabras de Troglio.

SE SINTIÓ PERJUDICADO

"Sí, totalmente, en todo sentido, además del mal trato, es el mismo árbitro que me echó en Danlí, tiene algo contra los argentinos o conmigo seguramente porque yo soy alguien que no molesto al costado, yo le dije 'que expulsó mal a todos, que nos perjudicó' y me expulsó, fue terrible, lo mal que te habla".

¿SE SINTIÓ SORPRENDIDO?

"No, hoy jugamos con uno menos todo el segundo tiempo, no me patearon al marco en la segunda etapa, no es justo que nos vayamos perdiendo, ya está, ahora sí hacemos de todo para no jugar aquí el día miércoles, merecemos jugar la final donde nosotros queremos, estar viajando nos perjudica".

Vargas apunta a los árbitros ¿Ahora es usted?

"No, no me metan en eso, yo no vengo acá a matar a nadie, solamente digo que nos perjudicaron, no sé que tiene contra mí este árbitro porque me expulsa, yo no molesto, hoy me aguanté todo, me acerqué y le dije 'nos mataste' y me expulsó, me parece que actuó soberbio, vamos a tener que pagar las consecuencias".

"No es que vienen premeditados, lo de hoy es un papelón increíble de la misma manera del gol legítimo del Real España la vez pasada, ahora perdemos y nos echó a todos, yo vengo a dar la cara, a mí no me importa hace cuánto no se ganaba, si vamos a hablar de eso este es mi primer clásico que pierdo".

LO QUE RESCATA

"Con el segundo tiempo, en el primero no fue bueno, en la de complemento tuvimos el control del partido, no es que generamos muchas ocasiones, pero no sufrimos, me quedo de que merecimos algo más, el fútbol es de goles".

INJUSTICIAS DEL JUEGO

"El penal sobre todo, el primer tiempo no hicimos lo que debíamos que hacer, el penal es una jugada que era pena de gol nuestro y después las rojas, el que armó todo el problema no se fue expulsado, luego se fue de cambio, luego saca a Pineda por doble amarillas".

CON UN HOMBRE MENOS

"A lo mejor es que con menos jugadores hay más espacios, el cansancio de los muchachos, la preocupación, después hicimos unos cambios, son momentos, el primer tiempo no fue bueno, habíamos hecho un buen gol pero no supimos aguantarlo".

FINAL COPA PREMIER

"En Tegucigalpa o en otro lado que no sea San Pedro Sula porque es lo mismo que los equipos de acá vayan a jugar a la capital de local, tenemos que buscar otro lugar para que viajen los demás".