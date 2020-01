Acta arbitral demuestra por qué Pedro Troglio recibió la roja en Real España-Olimpia

El Real España-Olimpia que se disputó en el Estadio Olimpíco por la segunda fecha de la Liga SalvaVida registró un total de siete expulsados, entre ellos el técnico de los albos Pedro Troglio.

Troglio arremete contra el arbitraje de Saíd Martínez

Durante un tramo del segunto tiempo los integrantes de ambos clubes se confrontaron hasta el punto de lanzar puñetazos, por lo que al juez central Saíd Martínez no le tembló el pulso para mandar a las duchas a un par de jugadores.

El encuentro terminó con un contundente triunfo de la Máquina y horas más tarde el colegiado confirmó en el acta arbitral los motivos para expulsar a varios futbolistas y a integrantes del cuerpo técnico de los blancos.

Saíd Martínez afirma que mostró la tarjeta roja a Troglio porque ''una vez finalizado el partido entró al terreno de juego a desaprobar mis decisiones arbitrales. Se dirigió hacia mí de forma airada e insultante, siendo detenido por sus jugadores''.

El entrenador de Olimpia encaró a Martínez y le dijo ''nos mataste, nos mataste'' en relación a las decisiones que tomó durante los 90 minutos, que terminó por afectar su planteamiento.

''Fue una vergüenza lo que pasó hoy. Me siento totalmente perjudicado, además del mal trato, es el mismo árbitro que me echó en Danlí, seguramente tiene algo contra los argentino o conmigo. Solo le dije que había expulsado mal a todos y me echó'', dijo Troglio en la rueda de prensa tras concluir el duelo.

Se trata de la segunda expulsió que sufre el DT de Olimpia en el fútbol hondureño desde su llegada en junio del año pasado.

Ever Alvarado

En la acta también está explicada la tarjeta roja que recibió el capitán del Olimpia, Ever Alvarado. ''Una vez finalizado el partido, emplear lenguaje grosero y obsceno (te cagaste en el partido cagón, expulsame ahora)''.

Troglio piede los estribos tras ser expulsado en el Real España-Olimpia

Asimismo el asistente técnico de los leones, Gustavo Reggi, fue expulsado durante la primera mitad, cuando el reloj marcaba apenas 27 minutos. ''Por emplear lenguaje grosero y obsceno (son unos cagones)''.

Said Martínez expresa que Benavídez y Germán Mejía recibieron la roja directa por agredirse entre ambos mientras que el delantero Ágel Tejeda, que apenas había ingresado en la parte complementaria, miró dos amarillas; una por falta y la otra por reclamos.

Amarillas

Real España: Jorge Claros, Devron García y Ángel Tejeda.

Olimpia: Jonathan Paz, Jhonny Leverón, Ever Alvarado, Edwin Rodríguez y Mayron Flores.

Rojas

Real España: Jhow Benadívez y Ángel Tejeda.

Olimpia: German 'Patón' Mejía, Carlos Pineda, Ever Alvarado, Gustavo Reggi y Pedro Troglio.