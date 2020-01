Ramiro Martínez: ''No me gusta hablar de los trabajos arbitrales, el error humano puede estar''

Ramiro Martínez salió muy contento a brindar declaraciones después de haberle ganado a Olimpia, aunque apeló a la mesura en todo momento y desde ya está enfocado en la final de vuelta de la Copa Premier Centroamericana que marcha igualada 0-0.

"Indudablemente felicidad porque cuando a uno le toca ganar este tipo de partidos evidentemente es la satisfacción de haber cumplido con el deber", expresó el timonel de Real España como apertura de su comparecencia.

Prosiguió aceptando que vivían "un momento difícil porque al equipo le había tocado perder en la primer fecha, entonces levantarse y recomponerse en tres partidos seguidos, porque Olimpia era un reto importante, es el mejor test contra el que demostró ser el mejor equipo de Honduras", resaltó con humildad en la victoria.

A sus pupilos solo palabras de elogio y orgullo: "Los muchachos lo hicieron muy bien otra vez, repetimos un muy buen partido, por momentos haciendo las cosas muy bien y por otros cayendo en baches porque el rival nos llevó a ser superados; hubo momentos en que, aún con un hombre de más, el rival nos puso en aprietos", reconoció como parte de la enseñanza que le deja el encuentro ganado.

El miércoles próximo, en San Pedro Sula o Comayagua, espera "una historia completamente distinta", puesto que "ahora es un tercer partido de un tercer tiempo, pero como fue empate (la ida) lo reduce a un partido" en esta ocasión.

"Desde el punto de vista físio hay que sacarse el sombrero con el trabajo de mis compañeros (Santiago Gadea y su asistente Elmer Ortega), hicieron un esfuerzo supremo y demostraron que estamos bien, es la base que se ha construido en el trabajo de pretemporada que, por cierto, fue muy bueno", valoró positivamente.

Ajuste táctico

"El ajuste correspondió al rival que íbamos a enfrentar, analizando las virtudes y defectos del mismo, que son pocos, pero lo implementamos que era lo mejor y decidimos llevarlo a la práctica en la primera final y nos salió bastante bien por lo que nos remolcamos a reforzarlo este día porque consideramos que no había motivo para cambiarlo porque nos había gustado muchísimo el partido anterior. Terminamos redondeando un partido sólido, un bloque sólido. Nos quedamos muy conformes porque la entrega fue total y fue lo que le ofrecimos a la gente (al llegar), trabajo y entrega".

Ganarle a Olimpia

"Es una satisfacción esa estadística de números fríos que es cierta y seguramente no hay cómo contrarrestarla y es real. Vuelvo a felicitar a mis jugadores, vuelvo a manifestar que me siento orgulloso de ellos y me siento representado por ellos. En la primera fecha me tocó perder haciendo méritos para no perder, pero que hoy haya sucedido a nuestro favor es una alegría tremenda porque corta esa racha y a quién le ganamos...Tiene un valor importantísimo".

'Ramirón' pide mesura

"No iría tan lejos de que le tomamos ninguna medida, ni de que vamos a aventurarnos a pensar de qué porque ganamos un día vamos a ganar siempre; vamos a tomarnos las cosas con calma, mesuradas, planificadas... Los resultados son fortuitos, a veces sí, a veces no. Ni somos unos fenómenos ahora que ganamos, ni somos favoritos ahora que nos tocó perder, quienes analizan y viven del análisis tienen que tener mucho término medio".

Arbitraje

"Primero que nada a mi no me gusta hablar de los trabajos arbitrales porque considero que el error humano puede estar cuando es tendencioso y algo que se va de las manos y uno ve alevosía, que ve que es algo premeditado. Todos tenemos la sangre caliente y podemos decir cosas que no correspondan, es más que nada controversia y no lleva a nada. Yo vi errores, o me pareció que vi, pero para los dos lados; en determinado momento uno piensa que le cobran todo en contra y depende mucho del estado de ánimo que uno tiene, en determinado momento uno siente que el arbitraje es justo y es muy difícil poder decir con exactitud qué fue lo que pasó".

Sede para la final de vuelta de la Copa Premier

"Para nosotros, si nos sacaron del Morazán por una razón de seguridad, hoy mismo que también perteneciendo a la Liga y no a la Copa Premier, ¿por qué tiene que desaparecer la seguridad el miércoles? Tenemos que manejar el mismo criterio y todos los hondureños tener el mismo derecho a estar seguros el miércoles. Si nos mandan a otro lado, no vamos a renunciar a ir porque estamos a merced de lo que los dirigentes gestionan, podremos poner nuestra queja, pero tendríamos que agarrar el ómnibus e ir donde nos lleven".

Matías Soto

"Cuando pensamos en traer a Matías una de las cosas que pensamos fue su polinfuncionalidad, juega en los laterales e inició su carrera como volante de contención, es un jugador muy polifuncional y felizmente nos está dando la razón con sus actuaciones y ganándose el corazón de la gente que es a lo que aspiramos todos cuando jugamos al fútbol. De repente a Matías le toca llevarse más elogios en algún partido, otro día será otro, pero hay que agradecer el esfuerzo del plantel que es muy grande".