Héctor Vargas sin Costly y Arboleda: "No cabe duda que haremos un buen campeonato"

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas compareció en conferencia de prensa tras el empate 0-0 ante Vida por segunda fecha del Torneo Clausura 2020, encuentro del cual tradujo como "un equipo que funcionó bien".

Sin embargo, en propias palabras del timonel, dejó en claro que le hace falta el gol y generación de juego. Evidencia del resultado del encuentro en La Ceiba.

"Estamos en formación. Hoy debutó algunos jugadores. Estamos corto en algunas cosas, nos hacen faltan jugadores (Cristian Cálix, Selvin Guevara). El empate no es un mal número", soltó.

Y agregó: "El equipo funcionó bien, pero nos falta generación de juego. El próximo partido nos tocará afuera y no es fácil".

Duelo entre Vida y Marathón en el estadio Municipal Ceibeño

Ante ello se le consultó si el conjunto verdolaga extrañaba a Yustin Arboleda y Carlo Costly. Su respuesta vino sucedida de estadísticas que llevaron al equipo a buenos y malos resultados en la última campaña.

Ver: La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2020

"No porque esto recién comienza. Nosotros hemos tenido con Arboleda y Costly un comienzo con cinco empates y hemos ganado, sin Arboleda le metimos cinco a Real Sociedad en Olanchito y cuatro a Platense en Cortés. Nos hace falta acoplarnos más. Con la llegada de Cálix y Guevara tendremos más posibilidades, no cabe duda que haremos un buen campeonato".

Ver: Así se completará la segunda jornada del Torneo Clausura 2020

Además reiteró su compromiso de levantar al equipo con jóvenes y su objetivo de cerrar bien el campeonato.

"La idea de Marathón es pelear los primeros lugares con jóvenes para consolidar la parte económica del club. No me preocupa el tema porque el campeonato pasado hicimos récord y terminamos como terminamos. De nada me sirve empezar bien espectacular y tener un cierre malo. Prefiero cerrar mejor y no como el anterior, fuimos bárbaros en el torneo y en la Pentagonal un desastre", cerró.