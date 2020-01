Jhow Benavídez, arrepentido de pelea con 'Patón': "un poco caliente, pero la calentura se queda adentro"

Enviado un mensaje de paz a la afición y feliz por haber derrotado a Olimpia en el estadio Olímpico Metropolitano se marchó a casa con su familia el volante creativo de Real España, Jhow Benavídez.

Protagonista de una pelea que caldeó los ánimos en el engramado del coloso sampedrano, Jhow dijo estar contento porque "ya días no les ganábamos, esas rachas negativas son para romperse y ahora se rompió".

Expresó que ahora "toca descansar, disfrutar de la familia, cuidarse y prepararse, esperar el partido del miércoles y esperamos conseguir esa copa".

AGARRÓN

Sobre la 'cámara húngara' con los futbolistas olimpistas, en la cual tuvo un encontronazo con German 'Patón' Mejía que le costó la expulsión, Benavídez manifestó que "un poco caliente, pero la calentura se quedó adentro, en el túnel nos pedimos disculpas y todo bien".

Agregó todo se dio "por una calentura de la misma fricción" y lamentablemente "me tocó salir expulsado" aunque "lo importante es que el equipo sumó" de a tres.



Los jugadores del Real España y Olimpia pararon el partido por varios minutos luego del tremendo agarrón.

Da mérito a su entrenador, el uruguayo Ramiro Martínez porque "estaba buscando la vuelta para que el equipo pudiera funcionar mejor y lo está consiguiendo, es la línea que él quiere y esperamos seguir así y aún mejorando para que la gente pueda ver mejor a este Real España".

Intenta a diario encontrar su mejor versión, ya que "tanto la afición como la directiva y muchas personas me exigen eso, ya estoy acostumbrado, espero seguirlo manejando bien y contribuyendo al equipo, mejorar como futbolista y persona, ayudar a Real España que es lo más importante", recalcó.

SU VERSIÓN DE LO OCURRIDO

Jhow Benavídez considera que lo sucedido durante el juego "pasa en cualquier parte del mundo, sabemos el partido y la dimensión que representa", sentenció.

"A la afición felicitarla, no es fácil y sabemos de los incidentes acá, dos partidos en paz... Esperamos que sigan así, no solo las barras de Olimpia y Real España, también las de Marathon y Motagua", destacó con agrado.

Recuerda que se empujó con 'Patón' porque "miré que le pegaron a (Jorge) Claros, y en los empujones uno caliente... Llegué ahí y lo empuje, me arrepiento de eso porque no estuvo bien, en la calentura uno no piensa y no lo dice como lo estoy diciendo ahorita. Tampoco fue una gran pelea", cerró indicando.