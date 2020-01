Luis "Buba" López se disculpa luego de zafarrancho ante jugadores de Olimpia

Un penoso acto se dio entre los jugadores del Real España y Olimpia en el clásico que se disputó en la cancha del estadio Olímpico de San Pedro Sula en la segunda etapa de dicho encuentro.

Luis "Buba" López, portero de los 'aurinegros', se disculpó por lo ocurrido, jugadores de ambos equipos se fueron a los golpes.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 51 Jorge Claros y Cristian Maidana disputaron un balón y en la misma lucha ambos se tocaron la cara.

COMENZÓ LA PELEA

Claros estaba en el suelo llegó Jonathan Paz y le dijo algo que le molestó al jugador del Real España y fue ahí donde inició todo el zafarrancho.

Luego fue German "Patón" Mejía que se metió al grupo y empezó a lanzar golpe, Jhow Benavídez respondió y luego "Buba" López llegó.



Luis "Buba" López se disculó en su cuenta de Instagram por lo sucedido ante los jugadores del Olimpia.

El portero 'aurinegro' se hizo presente a querer parar todo, pero su fuerza con la llegó hizo que recibiera uno que otro golpe.

Al final del partido el guardameta dejó un mensaje en su cuenta de Instagram disculpándose por lo ocurrido. "Quiero pedir una disculpa a mis compañeros del Olimpia y también a todos en general por mi mala actitud, entiendo que queremos defender nuestros colores y a nuestros compañeros, pero nada justifica lo hecho, no es lo que deseo transmitir a las personas que me siguen, sé que como capitán estoy llamado a dar el ejemplo y por eso me comprometo a mejorar esos detalles".

En dicha peles jugadores como Jhow Benavídez y German Mejía se fueron expulsados, Jorge Benguché y Carlos Pineda fueron amonestados.

Real España se llevó el triunfo sobre el Olimpia con dos tantos de Rony Martínez, antes Jorge Benguché se había hecho presente por los capitalinos.