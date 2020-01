Quique Setién: "Hay que buscar alternativas para hacer daño"

Quique Setién ganó su primer partido al frente del Barcelona y lo hizo en su debut como técnico del equipo español.

El ahora estratega de los blaugranas necesitó de un gol de Messi ante el Granada para cerrar el triunfo que los mantiene como líderes de LaLiga.

Setién, en su primera explicación después de un juego, valoró el esfuerzo de sus muchachos, además, quiso valorarizas sus modificaciones.

Quique Setién y su primera conferencia post partido:

Del juego: "Ha sido un notable. Quizás nos ha faltado acierto en la primera parte. Granada se ha defendido bien y no era fácil. Además, el día estaba desagradable, con viento, campo seco y ha ralentizado la circulación. Estoy contento porque sólo hemos concedido un tiro en la primera parte y el tiro de la segunda al palo, que viene de pérdida. Creo que hemos hecho muchas cosas bien y espero que poco a poco ganemos fluidez y mejorar de cara a portería".

Quique Setién dirigió su primer juego como técnico del FC Barcelona.



Granada se cerró bien: "No es fácil cuando los equipos se te encierran, encontrar esos caminos para encontrar su espalda. Hay que buscar alternativas para hacer daño. A veces en corto, a veces con profundidad. Ya teníamos previsto que Ansu y Antoine buscaran la espalda de los centrales cuando salieran a por Leo, pero lo han hecho pocas veces".



Su impronta: "El sello que queremos es hacer las cosas bien. Hay cuatro o cinco conceptos importantes que hay que mantener todo el partido, como creo que hemos hecho bien. Sobre todo activación tras pérdida, creo que lo hemos hecho muy bien".



Hizo debutar a Riqui Puig: "Eso ya lo iremos viendo sobre la marcha. En la primera parte estaban muchos más frescos y cuando han salido Riqui y Arthur estaban más replegados y teníamos uno más. Eso facilita los espacios".





La jugada del gol: "Lo que ha hecho toda su vida. La realidad es esta. Hay partidos de estos, que se atascan, sin acierto y sin inspiración y al final siempre aparece en una jugada genial. Un taconazo muy bueno de Arturo. Esa jugada se produjo en la primera parte un par de veces y no salió, pero cuando le cae a Messi, tiene un porcentaje de acierto muy alto".



Su idea de juego: "Me gustaría que el equipo circulase más rápido. Nosotros no decimos que lo haga más lento. Ellos han cortado muchas acciones, algunas con faltas. Se ha cortado el ritmo y a veces es imposible ser más rápido. Lo único que necesito es tener el control, lo que no puede ser es que tengamos pérdidas absurdas. He pedido más control, tener paciencia y tener la pausa necesaria. Quería evitar las pérdidas innecesarias que te hacen correr hacia atrás".