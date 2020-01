Final Copa Premier: Choluteca apunta para recibir el Olimpia-Real España

La final de la Copa Premier Centroamericana está programada para que se realice el miércoles 22 de enero, el dilema es en qué estadio se será.

En el juego de ida Real España y Olimpia no pasaron de un empate sin goles y todo lo dejaron para el partido de vuelta.

El sábado se volvieron a encarar y fueron los 'aurinegros' que se llevaron el triunfo de 2-1 por la segunda jornada del torneo Clausura 2020 y fue ahí donde Pedro Troglio dijo que no quiere se que sea en San Pedro Sula.

EN EL OLÍMPICO POR SEGURIDAD

Los últimos partidos entre los equipos grandes de Honduras se ha realizado en el estadio Olímpico Metropolitano 'por seguridad', razón por la que el juego de ida se hizo en dicha sede y no en el Morazán, escenario en el que disputa los partidos de local el Real España.

Ante la incógnita han surgido ciudades como La Ceiba, Comayagua y Choluteca para recibir esta final de la Copa Premier, la primera se descarta por un tema de clima, hay probabilidad de lluvia.



Otro que no está entre los planes es el Nacional de Tegucigalpa ya que todavía no se inician los arreglos en las graderías dañadas.

FALTA DE SEGURIDAD

El Carlos Miranda de Comayagua no reúne condiciones de seguridad, razón por la que solo queda San Pedro Sula y Choluteca. En la 'ciudad industrial' el Olimpia no quiere jugar porque sienten que le dan ventaja a Real España porque no viajan.

Choluteca es la única sede que queda, pero fue en este estadio que no se disputó el encuentro entre Lobos de la UPNFM ante Olimpia por la Pentagonal del torneo Apertura porque también no es seguro y el juego fue enviado al Nacional.

Ahora se deberá esperar si se arriesgará la seguridad de los jugadores y aficionados al ser enviado a Choluteca porque Olimpia así lo desea o se sigue disputando en el Olímpico.