¡Nuevo fichaje! Diego Vázquez confirma la llegada de Wesly Decas a Motagua

Motagua logró su segunda victoria en el torneo y se mantiene como líder solitario en el primer lugar. Pese a que su entrenador, Diego Vázquez, no pudo estar en el banquillo técnico por cumplir con el castigo, el estratega analizó lo que fue este triunfo ante el cuadro Real Sociedad.

"Es sumamente positivo, más allá del resultado que siempre digo que es un impostor, el funcionamiento del equipo fue muy bueno, se manejó la posición de la pelota los 92 minutos que se jugaron y sufriendo muy poco en nuestro arco", indicó.

Sin dejar escapar detalles que no le agradaron, el técnico argentino esbozó: "Siempre hay detalles por mejorar, tenemos tiempo y hay que seguir con la competencia leal de dos jugadores por puesto para que el equipo siga creciendo".

VER: LOS GOLES CON LOS CUALES MOTAGUA DERROTÓ A REAL SOCIEDAD

Sobre la utilización de Marcelo Santos como defensa central en este duelo, afirmó: "Santos lo hizo de muy buena manera y es a lo que apuntamos. Lo que queremos es que haya dos jugadores por puesto y que el funcionamiento no varíe de acuerdo a las características individuales de los jugadores sino que el trabajo en equipo sea el mismo".

Vázquez dejó claro que no siempre lo utilizará ese puesto, pues todo dependerá del análisis del rival. "Con este sistema del rival sí, quizás con otro rival que presente otra cosa podemos cambiar, pero hoy lo hizo de buena manera".

Los años pasan y la idea del Motagua de Diego Vázquez no varía, misma que sigue dando problemas a los equipos rivales de la Liga Nacional es por ello que el DT asegura que no la cambiará. "Nuestra idea de juego no va cambiar, se tiene que seguir puliendo porque siempre hay espacios para poder crecer".

SOBRE LLEGADA DE WESLY DECAS

Luego que se anunciará del interés de Motagua en los servicios de Wesly Decas, el propio entrenador confirmó que el jugador se sumará al club.

"Va venir a entrenar la semana que viene, estamos ya avanzados (pláticas), esperemos que se pongan de acuerdo. Es un chico que ya lo habíamos tenido a prueba, le dimos el ok, pero después decidió agarrar otras opciones. Ahora tiene nuevamente una oportunidad, esperemos que la aproveche".

Y agregó:. "Ya lo conozco, estuvo entrenando con nosotros más de un mes hace como tres años, pero decidió irse al Parrillas, creo. Volvimos a llamar a la gente que lo maneja y volvió a venir. En este momento ya hubiera ganado tres años de trabajar con Motagua, pero esto es de decisiones".

En cuanto a la posible incorporaciones de más refuerzos a las filas azules, mencionó: "Siempre que esté abierto (mercado de pases) y tengamos alguna posibilidad, pueda ser que la utilicemos, por ahora no".

PARTIDO DE CONCACHAMPIONS EN EL OLÍMPICO

Diego Vázquez también lamentó que el juego de la Liga de Campeones de Concacaf ante Atlanta United no se pueda jugar en el estadio Nacional.

"Lo ideal para nosotros es nuestra casa, nuestro templo sagrado que es Tegucigalpa. Pero es algo que ya no podemos manejar nosotros, pero en el Olímpico ya hemos ganado varios partidos: al Marathón, Alianza y nos viene bien".