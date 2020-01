Carlos Tábora: " Hay que reconocer que Motagua es un equipo con mucho oficio"

Después del triunfo en el primera fecha de la Liga Nacional, el Real Sociedad visitó al Motagua en Comayagua y cayó derrotado 2-0. Su entrenador, Carlos Tábora tuvo su propio análisis del juego.

"En la parte colectiva fuimos muy intermitentes en el primer tiempo, donde estamos más conectados en ver que hacía el rival, y no ver lo que nosotros podíamos hacer. Nos faltó mucho manejo del balón y con el ingreso de Bayron se tuvo esa fluidez", comentó.

Tábora es puntual en los detalles que sus dirigidos fallaron en este compromiso. "Yo diría un primer tiempo ante Motagua desconectado, en el sentido de aplicación, atención en el juego. No sólo ver al rival, sino que contrarrestarlo. En el segundo mejoramos en cuanto a la recuperación, manejo y algunas penetraciones. Hay que reconocer que Motagua es un equipo con mucho oficio, muy buen posicionamiento defensivo".

Enfrentamiento entre Real Sociedad y Motagua en la segunda jornada del Clausura 2020. Foto: Ronal Aceituno

Pese a la derrota, el técnico del Real Sociedad destaca algunos aspectos de sus jugadores que cara a la competencia que viene iniciando. "Hay jugadores que mostraron que tienen un crecimiento y que nos pueda fortalecer algunos departamentos y tener claro que los partidos deben de ser constantes y no intermitente. Toros esos errores los vamos a corregir".

Al ser consultado sí el resultado fue justo o no, Tábora destacó el impulso anímico que tuvo su grupo en la segunda parte. "Más allá del 2-0, hay que ver lo positivo que contrarrestamos en la segunda parte, mejoramos colectivamente, en el orden defensivo, pero nos faltó ímpetu y creer que podíamos romper en contraataque en algunas jugadas elaboradas".

Sobre la no titularidad de Bayron Méndez. "No tiene los entrenamientos necesarios para fortalecer su forma deportiva, él llegó en su última etapa. Seguramente en 90 minutos no daría el rendimiento y por eso optamos para que tuviera 45 minutos de trabajo y buen fútbol en el segundo tiempo".